الأتربي : جولة الرئيس الخليجية تعكس دعمًا مصريًا لا محدود لأمن واستقرار دول مجلس التعاون

أشادت داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بالجولة الخليجية التي قام بها عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كلًا من الإمارات العربية المتحدة وقطر، مؤكدة أن هذه الجولة تعكس الدعم المصري اللامحدود لدول الخليج الشقيقة، وحرص القيادة السياسية على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأضافت أن هذه التحركات تسهم في توحيد الرؤى العربية وتعزيز مسارات العمل العربي المشترك، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، مشددة على أن تكثيف التنسيق مع دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار المنطقة والتصدي للأزمات الراهنة بشكل جماعي.

وأكدت الأتربي أن التكاتف الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة يمثلان ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيدات وأزمات متلاحقة.

وأوضحت أن الدولة المصرية تتحرك بخطى ثابتة ومدروسة للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية للحفاظ على استقرار الدولة وصون مقدراتها.

وأشادت، في تصريح لها، بالتحركات الاستباقية التي تتخذها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس رؤية واعية وإدارة رشيدة للأزمات، بما يسهم في الحد من آثارها السلبية على الداخل المصري.

وشددت الأتربي على أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، تواصل أداء دورها المحوري في دعم جهود التهدئة والدعوة إلى الحلول السلمية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها ويلات الصراعات، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يظل الركيزة الأساسية لعبور هذه المرحلة الدقيقة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على ثقتها في وعي الشعب المصري وقدرته على تجاوز التحديات، داعية الجميع إلى دعم جهود الدولة، والعمل بروح وطنية، وتغليب المصلحة العليا للوطن خلال هذه المرحلة الفارقة