رابح ماجر يقيّم حظوظ المنتخبات الأفريقية في مونديال 2026: توقعات مُتباينة ودعم للرباعي العربي

قدّم أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر قراءة شاملة لحظوظ المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تضم 10 منتخبات من بينها الرباعي العربي: الجزائر، مصر، المغرب، وتونس، في نسخة تاريخية تقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

ماجر، صاحب 86 مباراة دولية و28 هدفًا مع منتخب الجزائر، واستنادًا إلى خبرته في مونديالي 1982 و1986، استعرض رؤيته لمستوى المنتخبات الأفريقية وفرصها في البطولة المرتقبة.

الجزائر

وأكد “ماجر” أن البداية أمام الأرجنتين ستكون قوية لكنها ليست حاسمة، مشيرًا إلى قدرة المنتخب على إحداث متاعب للمنافسين، مع إمكانية تجاوز دور المجموعات وتكرار إنجاز 2014 أو حتى الوصول لربع النهائي في حال استغلال الإمكانيات المتاحة.

المغرب

وأشاد “ماجر” بالمنتخب المغربي بعد تألقه في مونديال 2022، معتبرًا أنه قادر على المنافسة رغم صعوبة المجموعة التي تضم البرازيل وإسكتلندا وهايتي، مؤكدًا أن أسود الأطلس يملكون شخصية المنتخبات الكبرى.

مصر

ورأى “ماجر” أن المنتخب المصري يمتلك عناصر مميزة بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، مشيرًا إلى أن الفراعنة قادرون على التأهل للدور الثاني خلف بلجيكا، رغم غياب الانتصارات منذ 1934.

تونس

واعتبر “ماجر” أن مهمة تونس ستكون صعبة أمام هولندا والسويد واليابان، لكنه شدد في الوقت نفسه على امتلاكها مقومات التأهل إذا نجحت في استغلال قدراتها بالشكل الأمثل.

السنغال

ووصف “ماجر” مجموعة السنغال بالقوية، مؤكدًا أن مواجهة فرنسا والنرويج والعراق تمثل تحديًا كبيرًا، لكنه أشار إلى أن "أسود التيرانجا" يملكون الجودة التي تسمح لهم بالمنافسة إذا تألق ساديو ماني.

كوت ديفوار

وأوضح أن “الفيلة” قادرون على العبور من مجموعتهم أمام ألمانيا والإكوادور وكوراساو، لكنه استبعد وصولهم لأدوار متقدمة في البطولة.

الكونغو الديمقراطية

وتوقع “ماجر” إمكانية تواجدها ضمن أفضل الثوالث، رغم صعوبة المجموعة التي تضم البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان، مع التأكيد على صعوبة ما بعد ذلك.

غانا

وأبدى "ماجر" تحفظه على مستوى غانا مؤخرًا، معتبرًا أن المنتخب لم يعد بنفس القوة السابقة، وأن مواجهات إنجلترا وكرواتيا وبنما ستكون صعبة للغاية.

الرأس الأخضر

ووصف مشاركتها الأولى بالتجربة التاريخية، لكنه أشار إلى صعوبة المنافسة أمام منتخبات بحجم إسبانيا وأوروجواي والسعودية.

منتخب جنوب أفريقيا

واعتبره “ماجر” الأقل حظًا في مجموعته أمام المكسيك وكوريا الجنوبية والتشيك.

المرشحون للقب

واختتم “ماجر” توقعاته بوضع فرنسا وإسبانيا والأرجنتين في مقدمة المرشحين، إلى جانب البرازيل وإنجلترا والبرتغال وألمانيا، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون قوية ومفتوحة في نسخة استثنائية من البطولة.