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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر بيان بشكتاش الرسمي عن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، نقلًا عن شبكة TeamTalk، تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد البيان الرسمي الذي أصدره نادي بشكتاش التركي لنفي وجود اتفاق مع قائد منتخب مصر.

وأوضح رومانو أن إصدار بشكتاش للبيان لا يعني توقف المفاوضات، مشيرًا إلى أن النادي التركي تقدم بالفعل بعرض لضم محمد صلاح، إلا أن الصفقة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

وقال رومانو: "بشكتاش أصدر بيانًا رسميًا لأن الصفقة لم تُحسم بعد. من الطبيعي أن يتعامل النادي بحذر قبل الوصول إلى اتفاق كامل مع اللاعب."

وأضاف أن المفاوضات لا تزال مفتوحة، مؤكدًا أن النادي التركي أبدى اهتمامًا حقيقيًا بالتعاقد مع صلاح، لكنه شدد على ضرورة انتظار الخطوات المقبلة قبل الحديث عن حسم الصفقة.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن المنافسة على خدمات قائد منتخب مصر لا تقتصر على بشكتاش، حيث لا يزال اللاعب يمتلك عروضًا من أندية الدوري السعودي، إلى جانب اهتمام من الدوري الأمريكي، وهو ما يجعل وجهته المقبلة لم تُحدد بشكل نهائي.

وكان نادي بشكتاش قد أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه أن ما يتم تداوله بشأن توصله لاتفاق مع محمد صلاح "لا يمت للحقيقة بصلة"، موضحًا أن أي مستجدات تخص سوق الانتقالات سيتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية للنادي.

ويواصل مستقبل محمد صلاح إثارة الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل تعدد العروض المقدمة له، وترقب الجماهير لمعرفة المحطة المقبلة في مسيرة قائد منتخب مصر.

فابريزيو رومانو رومانو بشكتاش بشكتاش التركي محمد صلاح صلاح

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