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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدة لامين يامال: أتمنى تتويج إسبانيا بكأس العالم.. وسأصرخ إذا سجل حفيدي

جدة لامين يامال
جدة لامين يامال
سارة عبد الله

أعربت فاطمة النصراوي، جدة نجم منتخب إسبانيا لامين يامال، عن أمنيتها بتتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، مؤكدة أنها ستكون في قمة سعادتها إذا تمكن حفيدها من هز الشباك في المباراة النهائية.

وقالت فاطمة النصراوي، في تصريحات تلفزيونية: "أريد أن تفوز إسبانيا بكأس العالم.. أريد أن تفوز إسبانيا، وإذا سجل حفيدي سأصرخ.. سأصرخ وأفعل الكثير من الأشياء".

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، في مباراة مرتقبة تجمع المنتخبين مساء الأحد المقبل.

وتقام مباراة إسبانيا والأرجنتين في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، حيث يسعى المنتخب الإسباني لحصد اللقب العالمي، بينما يتطلع منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي للاحتفاظ باللقب.

لامين يامال كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا

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