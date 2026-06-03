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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد أهمية نقل تجربة طوكيو في إدارة المدن والسياحة إلى المحافظات المصرية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٣ يونيو، يوريكو كويكي، محافظ طوكيو، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية اليابانية ودفع أوجه التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للزيارات المتعددة التي قامت بها  محافظ طوكيو إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٣٥ عاماً على إبرام اتفاقية التوأمة بين محافظتي القاهرة وطوكيو.

وأشاد وزير الخارجية بما شهدته الفترة الماضية من نشاط ملحوظ وتكثيف لأوجه التعاون مع محافظة طوكيو في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل في اليابان، فضلاً عن التعاون في مجالي التعليم الأساسي والتعليم العالي.

كما نوه وزير الخارجية إلى ما تحقق خلال فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد) من توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، معرباً عن التطلع إلى سرعة تفعيلها والبناء عليها للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزاز مصر باتفاقية التوأمة المبرمة بين العاصمتين القاهرة وطوكيو، مؤكداً التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع محافظة طوكيو ليشمل محافظات ومدناً مصرية أخرى، والاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجالات الإدارة المحلية، والحوكمة المستدامة، ومعالجة وتدوير النفايات، وإدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث الطبيعية، فضلاً عن نقل تجربة طوكيو الرائدة في جذب السياحة الدولية وتطوير المقاصد والمناطق السياحية.

وزير الخارجية محافظ طوكيو العلاقات المصرية اليابانية افتتاح المتحف المصري الكبير اتفاقية التوأمة

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