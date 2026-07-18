وكيل إفريقية النواب: مصر تواصل دورها المحوري لدعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تقوم بدور محوري ومسؤول في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى توحيد ودمج القوات العسكرية الليبية، باعتبار أن بناء مؤسسة عسكرية ليبية موحدة يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بأكملها.

وأضاف أن الرؤية المصرية تجاه الأزمة الليبية تدعم الحلول السياسية والحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مشيرا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام وتعزيز قدرة الدولة الليبية على مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وأشار النائب محمد سليم إلى أن مصر استضافت العديد من اللقاءات بين الأطراف الليبية، كما دعمت مسارات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة، انطلاقا من إيمانها بأن الحل السياسي الشامل هو السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وأوضح أن الجهود المصرية تستند إلى احترام سيادة طرابلس ورفض أي تدخلات خارجية تعرقل مسار التسوية، لافتا إلى أن استقرار ليبيا يمثل أهمية استراتيجية لمصر وللقارة الإفريقية، نظرا للروابط التاريخية والجغرافية والأمنية بين البلدين.

الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وتوحيد المؤسسات الليبية

وشدد على أن الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وتوحيد المؤسسات الليبية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية، سيشكل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الدولة الليبية وتحقيق التنمية والاستقرار، بما يخدم الشعب الليبي ويعزز أمن منطقة شمال إفريقيا .