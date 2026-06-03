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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توم واريك: محادثات إيران والولايات المتحدة مستمرة لكن الفجوة بين الطرفين لا تزال كبيرة

ايران
ايران
البهى عمرو

قال توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي السابق، إنّ التصريحات السياسية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لا ينبغي أخذها بجدية كاملة، موضحاً أن هناك كثيراً من المبالغة إلى جانب بعض الحقائق في هذا السياق.

وأشار إلى أن هناك محادثات لا تزال جارية عبر وسطاء في قطر وباكستان، والذين يواصلون جهودهم من أجل الوصول إلى حل للخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم عدم التوصل إلى نتائج حاسمة حتى الآن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إيران إذا اعتقدت أن استهداف المسيرات الأمريكية في البحر لن يواجه برد فعل أمريكي، فقد ثبت خطأ هذا التقدير، مؤكداً أن الرد الأمريكي كان حاسماً في هذا الإطار.

وتابع أن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكنها تواجه مشكلة أساسية تتمثل في اتساع الفجوة بين الطرفين، والتي تزداد تعقيداً مع مرور الوقت.

وأشار توم واريك إلى أن الوضع في لبنان يضيف مزيداً من التعقيد أمام أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، لافتاً إلى أن المفاوضات تمر أحياناً بتقدم وأحياناً أخرى بتعثر.

وواصل، أنه من الصعب ضمان الوصول إلى حل حتى لو كان مؤقتاً في لبنان، مع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما يزيد المشهد الإقليمي غموضاً وتعقيداً.
 

إيران إيران والولايات المتحدة الولايات المتحدة وزير الأمن الوطني الأمريكي

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