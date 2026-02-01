نبيل الكوكي: مباراتنا أمام الزمالك صعبة للغاية والفوز بها يقربنا من تخطي دور المجموعات

اكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري أن مباراة الفريق أمام الزمالك بالكونفيدرالية صعبة للغاية والفوز بها يقربنا من تخطي دور المجموعات.

اوضح الكوكي ان الفريقان أصبحا كتابًا مفتوحًا لكلا الجهازين الفنيين.

وقال مدير النادى المصري الفني نسعى لتجهيز جميع اللاعبين لخوض المباريات والتدوير هو الحل الوحيد للتغلب على ضغط المباريات.

وشدد الكوكي على ان لكل نقطة ثمنُ كبيرُ في هذه المرحلة من البطولة.

واكد المدير الفني للنادى المصري ان اللاعبون الجدد إضافة كبيرة لصفوف الفريق.

واضاف الكوكي ان الزمالك فريق كبير والعناصر الجاهزة متميزة للغاية مشدد على ان التركيز والجانب الذهني لهما دور كبير في مباراة الغد.

تواجد الجماهير بكثافة كبيرة يعطينا دوافع كبيرة لتحقيق الفوز

وفى ذات السياق قال كابتن المصري كريم العراقي طموحاتنا كبيرة للغاية وننتظر مساندة الجماهير في مباراة الغد.

واضاف العراقي نلعب كل مباراة على حدة ، وهدفنا الأكبر هو الحصول على البطولة.

واوضح العراقي لدينا دراية كاملة بنقاط القوة والضعف في فريق الزمالك.

وشدد العراقي على ام تواجد الجماهير بكثافة كبيرة يعطينا دوافع كبيرة لتحقيق الفوز.