رفع كفاءة نفيسة ضواحى بورسعيد وتطهير خطوط الصرف الصحى | شاهد

واصل فوزى الوالى رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد المتابعة الميدانيًة لاعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة و تطهير خطوط الصرف الصحى والخط الرئيسي وكسح وشفط تجمعات المياه و تطهير غرف التفتيش بمنطقة السيدة نفيسة القديمة.



جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بضرورة العمل على رفع كفاءة مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بجميع احياء المحافظة



الوالى يواصل حملات كسح المياه بنفيسة فى ضواحي بورسعيد

و تواجد فوزي الوالي منذ الساعات الأولى من الصباح بمنطقة السيدة نفيسة القديمة، لمتابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة، والتي شملت كسح المياه وتسليك غرف التفتيش، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة عامة موسعة، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي معوقات ميدانية.



حيث تم انتشار مكثف لفرق العمل التابعة للشركة بمنطقة السيدة نفيسة القديمة حيث تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات وتجريف الرمال المتراكمة بجوار الأرصفة واعمال الكنس باستخدام المعدات والسيارات واللوادر وذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة بالضواحى



كما قام فريق العمل الميدانى لادارة المرافق والصرف الصحى بالحى باستخدام سيارة كسح المياه التابعة للحى وكذلك تطهير الخط الرئيسي وتسليك غرف التفتيش وكسح وشفط تجمعات المياه



يأتى ذلك ضمن تعليمات الاجهزة التنفيذية بالحى بالتحرك السريع لشفط وكسح تجمعات المياه وان تكون فرق الصرف الصحى على استعداد دائم لمواجهة اى تجمعات مياه للصرف الصحى و في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة للاجهزة التنفيذية بالحى برفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالحى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الضواحى لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

