مدرب الأهلي يستقر على مصطفى شوبير كحارس أساسي في لقاء العودة أمام الترجي
وزارة الإعلام: نحن مع أشقائنا العرب ونرفض كل جرائم إيران في بلدان الخليج
عاجل | إسرائيل تعلن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب
15000 جنيه.. تحرك برلماني للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في الإسماعيلية
النهوض بصناعة السيارات في مصر.. 3 وزارات تطلق خطة لتعزيز المكون المحلي
الكرملين يرد على المزاعم الأمريكية بتزويد موسكو لطهران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات
إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني
ارتفاع الودائع المصرفية في مصر إلى 14,887 مليار جنيه خلال 2024/2025
طلب إحاطة بالإسماعيلية للحد من ظاهرة إرتفاع إيجار الوحدات السكنية
بعد السقوط الأوروبي القاسي على يد سان جيرمان.. تشيلسي في سباق أخير لإنقاذ موسمه
الضأن البلدي بـ 425 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم قبل عيد الفطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انفوجراف.. توسع غير مسبوق في الإسكان الاجتماعي ودعم متزايد لمحدودي الدخل

الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على التوسع غير المسبوق في الإسكان الاجتماعي والدعم المتزايد لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

ويأتي ذلك اتساقًا مع توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ الحق في السكن الملائم كأحد ركائز العدالة الاجتماعية، من خلال التوسع في توفير وحدات سكنية لائقة للفئات محدودة الدخل داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، لا تقتصر على توفير المسكن فحسب، بل تمتد لتشمل بيئة معيشية متكاملة تدعم الاستقرار وتحسن جودة الحياة، وفي هذا الإطار، تعتمد الدولة على منظومة دعم متعددة الأبعاد، تشمل تقديم دعم نقدي مباشر، وإتاحة برامج تمويل عقاري ميسرة بأسعار عائد مخفضة، إلى جانب دعم المرافق والأراضي، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات، مما يوسع نطاق الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

واستعرضت الإنفوجرافات الطفرة التي شهدتها الدولة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والتوسع بمنظومة الدعم السكني منذ عام 2014، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة سكنية، وقد تم تخصيص 667 ألف وحدة سكنية، ومن المستهدف تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن حجم الدعم الذي حصل عليه المستفيدين بلغ 27 مليار جنيه، كما بلغت نسبة الدعم للمستحقين 50% - 60% من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم تقديم الدعم ضمن منظومة متكاملة تشمل: الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي، ودعم سعر العائد بالتعاون مع وزارة المالية.


وفيما يتعلق بنمو الدعم النقدي والتمكين الاجتماعي وتطوير المجتمعات السكنية بشكل متكامل، أبرزت الإنفوجرافات، أنه تم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيد من الوحدات لأكثر من 5 أضعاف، لتصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة عام 2025، مقابل 25 ألف جنية للوحدة عام 2014، كما بلغ إجمالي الدعم النقدي لنحو 10.4 مليار جنيه منذ عام 2014.

وبشأن تمكين الفئات الأقل وصولًا للتمويل، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما بلغت نسبة الإناث 25% من إجمالي المستفيدين، وكذلك بلغت نسبة العاملين بالمهن الحرة 24% من إجمالي المستفيدين، في حين بلغت نسبة الوحدات المنفذة في الصعيد 14%.

وتناولت الإنفوجرافات أبرز المشروعات الخدمية والخدمات المتاحة، إذ تم تنفيذ 14570 مشروعًا لتوفير خدمات متكاملة داخل المشروعات تشمل: مدارس وحضانات، ومراكز صحية، وأسواقًا تجارية، وملاعب خماسية، ومراكز شباب، ومساجد وكنائس.

الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سكن لكل المصريين

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

بحضور رئيس السلطة.. شركات الرياضات الجوية تعلن مبادرة لتشكيل تحالف لدعم المنظومة

صندوق الإدمان ومؤسسة "حياة كريمة" ينظمان أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية ورياضية للمتعافين

دراما وإعلانات رمضان 2026.. نماذج إيجابية تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

