رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

صعّد أوجستين سنغور، رئيس الاتحاد السنغالي السابق، من حدة الأزمة المشتعلة حول نهائي كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا رفض بلاده التام لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب اللقب ومنحه لمنتخب المغرب.

وقال سنغور في تصريحات لوكالة “رويترز”: “كنت متأكدًا أنهم سيفعلون ذلك، لن نسلّم كأس الأمم، فهو حقّنا المشروع، والجميع يعلم ذلك”، في إشارة واضحة إلى تمسك السنغال باللقب الذي تحقق داخل أرض الملعب.

وأضاف رئيس الاتحاد السابق أن الاتحاد السنغالي لن يقف عند هذا الحد، بل سيتجه للتصعيد على أعلى مستوى في كرة القدم العالمية، قائلاً: “سنصعّد الأمر إلى أعلى جهة في كرة القدم، ولن نخشى أحدًا، حتى لو كلّفنا ذلك الانفصال عن الاتحاد الإفريقي”.

وتعود جذور الأزمة إلى القرار الصادم الذي أصدره “كاف” مؤخرًا، باعتبار منتخب السنغال خاسرًا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، ومنح اللقب رسميًا لمنتخب المغرب، بداعي مخالفة لوائح البطولة، وتحديدًا المادتين 82 و84.

وكان المنتخب السنغالي قد احتفل بالفعل بالتتويج عقب نهاية المباراة، قبل أن تتغير الصورة بالكامل بقرار إداري أعاد اللقب إلى المغرب، في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية.

وأشعل القرار موجة غضب واسعة داخل الأوساط الرياضية، سواء على مستوى الجماهير أو المسؤولين، وسط مخاوف من تصعيد قانوني قد يصل إلى المحكمة الرياضية الدولية، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة في القارة السمراء.

ويبدو أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما ينذر بصدام قانوني وإداري قد يُعيد تشكيل خريطة الكرة الإفريقية بالكامل