في بيان رسمي.. فاركو يعلن مقاطعة بطولات كاف لأجل غير مسمى اعتراضًا على أزمة أمم إفريقيا

أعلن نادي فاركو مقاطعة جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك على خلفية الأزمة المثيرة للجدل التي شهدتها بطولة كأس الأمم الإفريقية مؤخرًا.

وجاء إعلان النادي عبر بيان رسمي، أكد خلاله رفضه الكامل للقرارات الصادرة بشأن نهائي البطولة، مشددًا على أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة في الكرة الإفريقية، ويهدد مبدأ العدالة التنافسية داخل القارة.

وأوضح فاركو أن المقاطعة تشمل دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى أي بطولات أخرى ينظمها “كاف”، وذلك إلى أجل غير مسمى.

اعتراض على قرارات كاف

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي احتجاجًا على سحب لقب البطولة من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب بقرار إداري، رغم حسم المواجهة داخل الملعب، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية.

وطالب النادي بضرورة إعادة النظر في القرارات الأخيرة، مؤكدًا أن الحفاظ على نزاهة المنافسات يجب أن يكون أولوية، خاصة في البطولات القارية الكبرى.

ويعد هذا التحرك من نادي فاركو خطوة تصعيدية لافتة، قد تفتح الباب أمام مواقف مشابهة من أندية أخرى خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الغضب التي تسيطر على عدد من المتابعين للكرة الإفريقية.