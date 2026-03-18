إعلامي يُشيد بالمغرب بعد قرار الكاف: نجاح داخل الملعب وخارجه

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بقرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسحب لقب أمم أفريقيا 2025 من السنغال ومنح اللقب لمنتخب المغرب، كعقاب للسنغاليين على انسحابهم في المباراة النهائية قبل عودتهم إلى أرض الملعب واستئناف اللقاء وحسمه لصالحهم بهدف دون مقابل.

وكتب كريم مزي في تغريدة له عبر حسابه علي إكس "المغرب لم تبن فقط أجيالا رائعة من الشباب لاعبين ومدربين ، قدرت تبني أيضا أجيال من المسئولين الأقوياء على مستوى الأندية واتحاد الكرة.. برافو بصراحة"

فيما قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).