فرج عامر يُشيد بتحركات المغرب: دافعوا عن حقهم وكسبوا المعركة

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، مشيدًا بتحركات المغرب في الدفاع عن حقوقه.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك أن الاتحاد المغربي لم يتقاعس أو يتراجع في الدفاع عن حقه، بل تحرك بثقة كبيرة وتبنى القضية بشكل كامل، مستعينًا بمحامين متخصصين في مثل هذه الملفات، وهو ما ساهم في تحقيق النجاح.

وأشار عامر إلى أن هذا النهج يختلف عما حدث مع الكرة المصرية في نسخة سابقة من البطولة، مؤكدًا أن منتخب مصر تعرض لظلم في النهائي أمام السنغال بسبب أخطاء كارثية، ولم يتم التعامل مع الأمر بنفس القوة القانونية والتنظيمية.

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).