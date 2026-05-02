أرقام من قمة الجمعة .. الشحات لا يعرف الخسارة أمام الزمالك في 16 مباراة.. وبن شرقي مع الأهلي يسجل في كل ظهور

في مباريات القمة لا تقاس القيمة بعدد اللمسات ولا بحجم الاستحواذ بل بمن يملك القدرة على الظهور في اللحظة التي يتجمد فيها الوقت..هذا تحديدًا ما فعله أشرف بن شرقي وحسين الشحات حين تحولت مباراة الأهلي والزمالك من صراع تقليدي إلى عرض كروي عنوانه: اللاعب الكبير يظهر عندما تختفي التفاصيل.

فوز الأهلي بثلاثية نظيفة لم يكن مجرد نتيجة كبيرة في مباراة جماهيرية بل كان إعادة تعريف لدور نجم القمة داخل الفريق.

ففي توقيت بالغ الحساسية من الموسم ومع اشتعال المنافسة على لقب الدوري خرج الثنائي ليقودا مشهدًا مختلفًا أعاد الأهلي من جديد إلى دائرة الصراع.

بن شرقي.. لاعب المواعيد الثقيلة

ما قدمه أشرف بن شرقي لم يكن مجرد تألق عابر بل تأكيد جديد على أنه لاعب صمم للمباريات الكبيرة من خلال هدفين وصناعة هدف في مواجهة واحدة أمام فريقه السابق لم تكن مجرد أرقام بل رسالة واضحة: التأثير الحقيقي لا يقاس بالكثرة بل بالتوقيت.

ولعب بن شرقي المباراة بعقلية مختلفة لم يكن مجرد جناح يبحث عن المساحات بل مهاجم يتحرك بذكاء ويستغل أنصاف الفرص ويصنع الفارق في كل مرة تقترب فيها الكرة من منطقة الجزاء. ومع وصوله إلى 4 أهداف في 4 مباريات قمة بقميص الأهلي إضافة إلى مساهمة تهديفية خامسة بات النجم المغربي أحد أكثر اللاعبين حسماً في هذا النوع من المواجهات.

الأهم من ذلك أن حضوره لم يكن فردياً بل جاء ضمن منظومة هجومية متكاملة جعلت من كل تحرك له تهديدًا حقيقيًا سواء بالتسجيل أو الصناعة.

الشحات.. ثبات استثنائي

إذا كان بن شرقي هو عنوان الحسم فإن حسين الشحات هو عنوان الاستمرارية وهو اللاعب الذي قد يختلف عليه البعض خلال الموسم لا يختلف عليه اثنان في مباريات القمة.

هدفه في المباراة لم يكن فقط تعزيزاً للنتيجة بل امتداداً لسجل لافت أمام الزمالك حيث وصل إلى هدفه الخامس في تاريخ مواجهات القمة رافعاً رصيده إلى 70 هدفًا بقميص الأهلي.

لكن الرقم الأهم ربما لا يظهر على لوحات الإحصاء هو 16 مباراة أمام الزمالك دون أي خسارة هذا النوع من الأرقام لا يصنعه الحظ بل شخصية لاعب يعرف كيف يتعامل مع ضغط المباريات الكبرى ويحولها إلى مساحات للثقة بدلاً من التوتر.

وقدم الشحات نموذجاً للاعب الذي يجيد اللعب في المساحات النفسية قبل التكتيكية حيث يتحرك بثقة ويستغل ارتباك الخصم ويضرب في اللحظة المناسبة.

الأهلي من فريق متذبذب إلى منافس شرس

ولم يأتي هذا الانتصار من فراغ. الأهلي الذي عانى من تذبذب واضح في فترات سابقة من الموسم بدا وكأنه يستعيد هويته في أهم توقيت ممكن.

ولم يعد الوصول إلى 47 نقطة وتقليص الفارق مع الزمالك إلى 3 نقاط فقط في ظل تساوي الأخير مع بيراميدز مجرد تحسن في الترتيب بل إعلان رسمي عن عودة الأهلي للمنافسة.

الزمالك ..خسارة أكبر من النتيجة

على الجانب الآخر لم تكن خسارة الزمالك مجرد سقوط بثلاثية بل اختبار حقيقي لقدرة الفريق على التعامل مع الضغط في مرحلة الحسم.

ولا يزال الزمالك في الصدارة لكن تساويه مع بيراميدز واقتراب الأهلي يضعه أمام سيناريو معقد في الجولتين المتبقيتين. الفريق لم يظهر بالشكل المتوقع في القمة وافتقد للحلول الهجومية خاصة بعد الهدف المبكر الذي أربك حساباته.