تمهيدًا لدخوله الخدمة قريبًا.. محافظ أسيوط يتفقد جاهزية مكتب التصديقات والتوثيق

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جاهزية المكتب النموذجي للتصديقات والتوثيق بديوان عام المحافظة، التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التشطيب والتجهيز، تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الدولة للتوسع في الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها داخل نطاق المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمود ياسين مدير إدارة الشئون الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها بما يحقق سهولة الوصول إليها، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي، في تحديث وتطوير مكاتب التصديقات والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقريب الخدمات إليهم، خاصة في المحافظات.

وأوضح المحافظ أن افتتاح مكتب جديد للتصديقات والتوثيق يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات المقدمة لأهالي أسيوط، حيث سيوفر على المواطنين الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى السفر خارج المحافظة لإنهاء الخدمات، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام ومكونات المكتب الجديد، والذي يضم 4 نوافذ لتقديم الخدمات، بينها نافذة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن نافذتين للتحصيل المالي تعملان بالتوازي مع نوافذ الخدمة لتسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب تخصيص مدخل مستقل مباشر على الشارع الرئيسي لتسهيل حركة المواطنين.

ومن المقرر أن يقدم المكتب خدمات التصديق على مختلف المستندات الرسمية، إلى جانب عدد من خدمات وزارة الخارجية المختلفة، بما يدعم المواطنين وأصحاب المشروعات داخل المحافظة ويوفر لهم خدمات حيوية بصورة أكثر سهولة وكفاءة.