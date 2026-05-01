محافظ أسيوط: بدء صرف المنحة الرئاسية لـ 7444 من العمالة غير المنتظمة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بدء صرف منحة عيد العمال التي أقرتها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية العمل بأسيوط، حيث يستفيد منها 7444 عامل من أبناء المحافظة، بإجمالي 11 مليون 166 ألف جنيه، ويتم الصرف لمدة شهر من تاريخ اليوم تحت إشراف مديرية العمل بالمحافظة عبر جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف المعتمدة بالمحافظة.



وثمّن محافظ أسيوط جهود الدولة في توفير مظلة حماية اجتماعية وتوفيركافة أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة، موجهًا مديرية العمل بتيسير عملية صرف المستحقات وتذليل أي صعوبات قد تواجه مستحقيها، وتكثيف جهود حملات الحصر لتسجيل أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة بالمشاريع الإنشائية على مستوى المحافظة، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، اليوم، بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل وذلك بقيمة 1500 جنيه لكل عامل اعتبارًا من مايو وحتى يوليو ٢٠٢٦م، بما يتيح استفادة أكبرعدد ممكن من أبناء المحافظة بهذه المنح.