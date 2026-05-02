قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار ورياح نشطة.. حالة الطقس في مصر اليوم السبت 2 مايو 2026
سباق اللقب يشتعل في دوري روشن .. الهلال يتمسك بحلم البطولة أمام الحزم.. والجولة 31 ترسم ملامح النهاية
صيام 15 ذي القعدة اليوم على جنابة.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة
هل الخميس إجازة؟.. موعد تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة عيد العمال 2026
الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد
رحيل أحد أقدم عشاق الدراويش.. وفاة نعمان الوزير فى الإسماعيلية
ضياء السيد: بيكهام قدم مباراة العمر..وبن شرقي لا يستحق دكة بدلاء الأهلي
أحمد جعفر: كل مباراة قادمة لـ الزمالك ستكون بمثابة بطولة خاصة
آخر تحديث في سعر الذهب اليوم السبت 2-5-2026.. كل الأعيرة والجنيه
أخبار التوك شو | عمرو أديب يعلق على وفاة ضياء العوضي.. إسرائيل مذعورة بسبب مناورات الجيش المصري في سيناء
خبير تغذية علاجية : لا توجد فائدة سحرية لـ عيش الشعير
سامي الشيشيني: الأهلي استحق الفوز والزمالك قدم أسوأ مبارياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم تشميت من تكرر عطاسه.. الإفتاء توضح

شيماء جمال

قالت دار الإفتاء المصرية إن من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء.

وتابعت خلال اجابتها عن سؤال “إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟”: رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي واللفظ له.

ما معنى التشميت

وأوضحت أن التشميت في اللغة: هو الدعاء بالخير والبركة.

 وفي الشرع: هو الدعاء بالرحمة للعاطس، فإذا عطس المسلم فمن السُّنَّة أن يحمد الله تعالى، فيُشَمِّتَهُ أخوه المسلم بقوله: يرحمك الله، فيرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ لِما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُل لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».

حكم تشميت من تكرر عطاسه

وتابعت: من تكرَّر عُطاسُه فزاد على اثنتين أو ثلاث فذلك قرينة على أن به زُكامًا، والهدي النبوي أن يُدعَى له حينئذٍ بما يناسبه وهو طلب الشفاء له، فيكف الإنسان عن تشميت العاطس فيما زاد عن الاثنتين أو الثلاث؛ لِما روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلًا عَطَسَ مَرَّتَيْنِ بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ قَالَ عنه في الثَّالثَة: «هَذَا رَجُلٌ مَزكُومٌ».

