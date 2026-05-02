لبحث سبل التعاون .. رئيس جامعة بنها الأهلية يستقبل وفدا من الجامعة الأمريكية

استقبل الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وفدًا من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمود علام، عميد الكلية، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في مجالات التعليم المستمر والتطوير المهني.

جاء ذلك بحضور عدد من مديري البرامج بالجامعة، إلى جانب الدكتورة إيمان عبد الحق، المشرف على مركز اللغات الأجنبية، والدكتور محمد أنور، مدير مركز التعليم المستمر.

وضم وفد الجامعة الأمريكية كلًا من الدكتورة دعاء سالم، المدير التنفيذي الأول للتواصل والشراكات، والدكتور أحمد سيد، مدير المنح والبرامج الخاصة، والدكتورة نهى عثمان، مدير تطوير المسار المهني، والدكتور ماجد حبشي، مدير قسم اللغات، والدكتور أحمد الشربيني، المدير الأول لإدارة الاستراتيجيات وتطوير المبادرات، والأستاذة سارة عبد العزيز، مسؤول التواصل والشراكات.

وخلال اللقاء تم عقد اجتماع موسع تناول استعراض مجالات التعاون المشترك، وآليات تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور تامر سمير أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم المستمر داخل جامعة بنها الأهلية، موضحًا أن الجامعة تتبنى رؤية شاملة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري بمختلف مكوناته، سواء من الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس، أو الجهاز الإداري.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في طلابها باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، من خلال تزويدهم بمهارات متعددة تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي، وتشمل تنمية مهارات اللغات، ومهارات التفاوض، إلى جانب مهارات التواصل والمهارات الشخصية، بما يؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل المحلي والدولي.

كما أوضح أن التعاون مع كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية يعكس توجه الجامعة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على مواكبة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف قطاعات الجامعة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية القدرات الإدارية والمهنية.

ومن جانبهم، استعرض وفد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة خبراتهم في تنفيذ البرامج المهنية والتدريبية، إلى جانب عرض نماذج ناجحة للتعاون مع عدد من الجامعات، بما يعزز فرص إطلاق برامج مشتركة ذات جودة عالية.



وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الرئيسية للتعاون المشترك، حيث تم الاتفاق على إعداد خطط تدريبية تخصصية لطلاب كليات الجامعة المختلفة، تشمل الجوانب المهنية والمهارات الشخصية، إلى جانب برامج اللغة الإنجليزية، بما يضمن توافق مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، كما تناولت المناقشات إمكانية دمج بعض الدورات التدريبية الموجهة للطلاب ضمن المقررات الدراسية، بما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للعملية التعليمية.

وفي إطار دعم تنمية الموارد البشرية، جرى بحث إعداد برامج تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة الجهاز الادارى الجامعة بمختلف قطاعاتها وإداراتها، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تم التأكيد على أهمية التوسع في تقديم دورات تدريبية تستهدف العاملين وعمال المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، في ضوء بروتوكولات التعاون التي تربط الجامعة بعدد من هذه المؤسسات، بما يسهم في خدمة المجتمع الصناعي المحيط ودعم أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمن برنامج الزيارة جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي لجامعة بنها الأهلية، شملت عددًا من المنشآت التعليمية والمعامل ومرافق دعم الطلاب، حيث أشاد الوفد بالإمكانات الحديثة والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الجامعة.