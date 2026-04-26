إنشاء أول برنامج للطب الصيني التقليدى في جامعة بنها الأهلية |صور

إنشاء أول برنامج للطب الصيني التقليدى في جامعة بنها الأهلية

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، وفدا من جامعة نانجينغ الطبية بالصين برئاسة الدكتور وويونتشوان نائب عميد كلية الوخز بالإبر والتدليك الصيني، والوفد المرافق له وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين وإنشاء أول برنامج للطب الصينى التقليدى فى مصر ليكون انطلاقة جديدة للتعاون الطبي المصري - الصيني.

وقد حضر اللقاء الدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، والدكتور محمود صقر مستشار رئيس الجامعة للبحوث والتطوير، والدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب، والدكتورة أسماء البندراوى مديرة برامج كلية العلاج الطبيعى، والدكتور حازم عليوه المشرف على إدارة العلاقات الدولية بالجامعة وأيمن بيومى أمين عام الجامعة، والدكتورة نرمين أبو الخير مدير إدارة العمليات بالجامعة.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن زيارة وفد جامعة نانجينغ الصينية لجامعة بنها الأهلية تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعتين ، واستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء برنامج للطب الصينى التقليدى  ، بالإضافة إلى إنشاء معمل بحثى مشترك ، مشيرا الى حرص الجامعة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات الدولية المتميزة ، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو استحداث برامج وتخصصات تعليمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات التعليمية والبحثية والعلمية مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم.
الإستفادة من التجارب الدولية.

وأشار "السعيد" إلى ضرورة الإستفادة من التجارب الدولية خاصة مع الجامعات الصينية التي تجمع بين الموروث العلاجي التقليدي والتقنيات الطبية الحديثة في مجالات الطب التقليدي والتكميلي ، مضيفا أن التعاون مع جامعة نانجينغ الصينية وإنشاء  برنامج الطب الصينى التقليدى سيفتح مجالات جديدة أمام الباحثين المصريين للاطلاع على تقنيات وأساليب الطب التقليدي الصيني ، بما يواكب التوجهات العالمية الحديثة في علوم الطب والرعاية الصحية وتعزيز سبل الوقاية والعلاج.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن مقر البرنامج المشترك والمعمل البحثى الجديد سوف يكون فى الحرم الرئيسي لجامعة بنها الأهلية بالعبور ، مشيرا إلى أنها تستهدف تعزيز التعليم وتطبيق الطب التقليدى الصيني فى مصر والشرق الأوسط وإعداد اخصائيين رفيعي المستوى فى المجالات الطبية المتخصصة بما يدعم رؤيتها في إعداد خريج قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.

وأضافت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي جامعة بنها الأهلية لترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية ملهمة، تتبنى الابتكار وتواكب التطورات العالمية ضمن استراتيجيتها الهادفة نحو الانفتاح على التجارب الدولية المتخصصة وتعزيز التكامل المعرفي في القطاع الطبي ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة، كونه يمثل الأول من نوعه في مصر، حيث يتم تدشين تعاون بهذا المستوى من الشراكة بين جامعة مصرية وجامعة صينية متخصصة في الطب الصينى التقليدى.

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لشراكة واعدة، من شأنها دعم التخصصات الأكاديمية، والتدريب المهني، وتبادل الخبرات، وإعداد جيل جديد من الأخصائيين المؤهلين للعمل وفق منظومة طبية تجمع بين الأصالة والحداثة في مختلف مجالات العلوم الطبية.

وأشار رئيس جامعة بنها الأهلية إلى أن الجامعة سوف توفر الكوادر وأماكن التدريس والمكاتب والمعامل والسكن للطلاب، بينما توفر جامعة نانجينغ الصينية المناهج الدراسية، والتوجيه الإكاديمى، وتدريب أعضاء هيئة التدريس بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأضاف أن البرنامج الجديد سوف يقدم مجموعة من التخصصات المختلفة فى مجالات الطب الصينى التقليدى ، حيث تتراوح مدة الدراسة 5 سنوات يحصل بعدها الطلاب على درجة البكالوريوس.

من جانبه أعرب وفد جامعة نانجينغ الطبية بالصين عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية وتدشين أول برنامج للطب الصينى التقليدى فى مصر ، حيث قام الوفد الصينى بجولة ميدانية موسعة داخل الحرم الجامعي شملت المبنى الإداري، ومسرح الجامعة ، والمباني الأكاديمية للكليات، إلى جانب المعامل، والعيادات، والقاعات الدراسية، واطّلع الوفد على الإمكانات التعليمية والتقنية الحديثة التي توفرها الجامعة.

وخلال الزيارة أشاد الوفد الصينى بما شاهده على الطبيعة من منشآت جامعة بنها الأهلية بالعبور التى صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية والتجهيزات المتطورة، وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية والبحثية.

