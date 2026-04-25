فريق جراحة الوجه والفكين ينجح في إنقاذ حالتين خطيرتين بالقليوبية

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى الخانكة التخصصي، بمحافظة القليوبية في إنقاذ حالتين من أخطر إصابات حوادث الطرق، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، وبقيادة الدكتورة نرمين طاهر مدير عام المستشفى.

وأوضح بيان المستشفى أن الحالة الأولى لشاب يبلغ من العمر 26 عامًا، وصل إلى الطوارئ مصابًا بكسر مضاعف في الفك السفلي نتيجة حادث طريق، حيث تم التدخل الجراحي العاجل لتثبيت الكسور باستخدام شرائح معدنية، إلى جانب إجراء خياطة تجميلية دقيقة ساهمت في استعادة الوظائف الحيوية للفك والحفاظ على الشكل الجمالي.



أما الحالة الثانية، فكانت لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا، تعرض لإصابات بالغة شملت كسورًا في عظمة الوجنة ومحجر العين، وتم التعامل معها من خلال تدخل جراحي دقيق لتثبيت الكسور وإعادة ترميم محجر العين، مع متابعة طبية مكثفة لضمان سلامة النظر والوظائف الحسية، حيث استقرت حالته.



وشارك في إجراء الجراحات فريق طبي متميز ضم والدكتورة فاطمة محمد استشاري جراحة الوجه والفكين، الدكتور أحمد هاني أخصائي الأسنان، الدكتور إسلام إبراهيم اخصائي الأسنان، إلى جانب فريق تمريض العمليات الذي ضم : أمال ناصر، حسام إبراهيم، هالة محمدي، فاطمة حامد صابر ، الذي لعب دورا بارزا في نجاح التدخلات الجراحية.



وأكدت إدارة مستشفى الخانكة التخصصي، استمرار تقديم الخدمات الطبية المتخصصة بأعلى مستوى من الكفاءة، والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.