محافظات

فريق جراحة الوجه والفكين ينجح في إنقاذ حالتين خطيرتين بالقليوبية

إبراهيم الهواري

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى الخانكة التخصصي، بمحافظة القليوبية في إنقاذ حالتين من أخطر إصابات حوادث الطرق، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، وبقيادة الدكتورة نرمين طاهر مدير عام المستشفى.

تفاصيل الجراحات 


وأوضح بيان المستشفى أن الحالة الأولى لشاب يبلغ من العمر 26 عامًا، وصل إلى الطوارئ مصابًا بكسر مضاعف في الفك السفلي نتيجة حادث طريق، حيث تم التدخل الجراحي العاجل لتثبيت الكسور باستخدام شرائح معدنية، إلى جانب إجراء خياطة تجميلية دقيقة ساهمت في استعادة الوظائف الحيوية للفك والحفاظ على الشكل الجمالي.


أما الحالة الثانية، فكانت لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا، تعرض لإصابات بالغة شملت كسورًا في عظمة الوجنة ومحجر العين، وتم التعامل معها من خلال تدخل جراحي دقيق لتثبيت الكسور وإعادة ترميم محجر العين، مع متابعة طبية مكثفة لضمان سلامة النظر والوظائف الحسية، حيث استقرت حالته.


وشارك في إجراء الجراحات فريق طبي متميز ضم والدكتورة فاطمة محمد استشاري جراحة الوجه والفكين، الدكتور أحمد هاني أخصائي الأسنان، الدكتور إسلام إبراهيم اخصائي الأسنان، إلى جانب فريق تمريض العمليات الذي ضم : أمال ناصر، حسام إبراهيم، هالة محمدي، فاطمة حامد صابر ،  الذي لعب دورا بارزا في نجاح التدخلات الجراحية.


وأكدت إدارة مستشفى الخانكة التخصصي، استمرار تقديم الخدمات الطبية المتخصصة بأعلى مستوى من الكفاءة، والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

النمل في البيت

هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد؟ احذر قتله

حالة الطقس

الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح

إصابة مدرسة أثناء استقلالها ميكروباص

مشاجرة مع إحدي السيدات.. نقابة المعلمين تكشف تفاصيل إصابة مدرسة أثناء استقلالها ميكروباص

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري

وفاة القمص رويس عزيز

البابا تواضروس ينعى القمص رويس عزيز ويعزي إيبارشية البحيرة

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد