وكيل رياضة القليوبية: غلق حمام سباحة بالخصوص لمخالفته الشروط وإحالة المقصرين للتحقيق

قام الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بجولة تفقدية مفاجئة بمراكز شباب إدارة الخانكة خلال نوبتجيه العمل بعيد تحرير سيناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبيه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الأداء داخل مراكز الشباب.

وشملت الجولة متابعة سير العمل وحمامات السباحه خلال نوبتجيه عيد تحرير سيناء بمراكز شباب الخصوص، سرياقوس، كفر عبيان، وأبوزعبل، حيث تم الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للعمل.

وخلال الزيارة، قرر “الفرماوي” إحالة المقصرين في أداء مهامهم إلى الشئون القانونية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانضباط الكامل والالتزام، وأنه لا تهاون مع أي تقصير يمس جودة الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

كما قرر غلق حمام سباحة مركز شباب الخصوص بشكل فوري، لحين استيفاء كافة اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظًا على أرواح المترددين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والتشغيلية الخاصة بحمامات السباحة.

ووجّه مدير عام المديرية بتكليف الإدارة الهندسية وإلاداره الاستراتيجيه بسرعة المرور والمتابعة المستمرة على كافة الملاحظات التي تم رصدها، والعمل على تلافيها في أسرع وقت ممكن، مع التأكد من توافر جميع عوامل الأمن والسلامة، خاصة داخل المنشآت الحيوية كحمامات السباحة.

وأكد “الفرماوي” أن الجولات المفاجئة مستمرة خلال الفترة المقبلة بكافة الإدارات الفرعية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات داخل مراكز الشباب، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير قطاع الشباب والرياضة.