هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

شهدت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا ، وذلك على الرغم من استقرار أسعار الدواجن خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة وفرة الإنتاج وزيادته بنسبة أكثر من 25% ، وقد سجلت سعر الكرتونة بالأسواق اليوم السبت 115 و 120 جنيها بعدما كانت تباع بـ140 و 150 جنيها لتنخفض حوالى 25 جنيها.

أسعار البيض اليوم

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 95 جملة لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 95 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 110 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة لتصل سعر الكرتونة لـ 105 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .

قرار تصدير الدواجن والبيض

ومن جانبه أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن التصدير لن يسبب أي ارتفاع في أسعار البيض أو الدواجن داخل السوق المحلي، موضحًا أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا يصل إلى نحو 25% من الإنتاج، وهو ما يسمح بتوجيه جزء منه للخارج دون التأثير على المعروض المحلي.

وأضاف “السيد” خلال تصريحات تليفزيونية، أن تصدير الفائض لن يؤثر سلبًا على السوق، بل سيعزز حركة الاستثمار داخل القطاع، لأن المنتج الذي يطمئن إلى وجود سوقين لتصريف بضاعته، محلي وخارجي، سيُقدم على التوسع وزيادة إنتاجه، وهو ما يدعم استقرار الصناعة على المدى الطويل.

تصدير البيض

ووافقت وزارة الزراعة على استئناف تصدير بيض التفريخ وبيض المائدة وكتاكيت الأمهات إلى الأسواق الخارجية بعد توقف دام لسنوات، وقد بدأ تفعيل التصدير فعليًا خلال الربع الرابع من العام الحالي بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي.