مصرع شخص وإصابة 14 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة| أسماء

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم ، في تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على الطريق الصحراوي القاهرة - الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث سير بالكيلو 240 اتجاه الضبعة، ووجود متوفى ومصابين، و انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتبين من المعاينة اصطدام سيارة نقل تريلا بأخرى ميكروباص أجرة بمكان الحادث كانت تقل عمال زراعيين، وأسفر الحادث عن وفاة عادل سليمان منصور، 45 عاما، مقيم العامرية، وأصيب كل من: أحمد فتح الله عوض، 33 عامًا، وأحمد محمد عبد الجليل، 28 عامًا، وصافى عطا عبد العزيز، 39 عامًا، ورجب كمال توفيق، 30 عامًا، ومحمود محمد علي، 36 عامًا، وعيد أحمد محمود، 45 عامًا، وصالح وإبراهيم عبد الصمد، 23 عامًا وخميس محمد حسن، 38 عامًا، ورمضان فتح الله عوض، 36 عامًا، ومصطفى فوزى فريد، 28 عامًا، وخالد جمال توفيق، 28 عامًا، ورمضان عبد القادر محمود 35 عامًا، ومحمود محمد محمد، 31 عامًا، وحمادة عبد الظاهر عبد الرحمن، 32 عامًا، وجميعهم مصابين بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمون العامرية الإسكندرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى ومتابعة حالة المصابين والتحفظ على السيارتين على ذمة التحقيقات.