البابا تواضروس ينعى القمص رويس عزيز ويعزي إيبارشية البحيرة

توفي، اليوم، القمص رويس عزيز كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة كفر الدوار، عن عمر قارب ٩٣ سنة وبعد خدمة كهنوتية استمرت ٥١ عامًا.

نياحة القمص رويس عزيز

وُلد الأب المتنيح في الثاني من نوڤمبر عام ١٩٣٣م، وسيم كاهنًا في الخامس من سبتمبر عام ١٩٧٥م، ونال رتبة القمصية في الثامن والعشرين من سبتمبر عام ١٩٩٠م.

أقيمت صلوات تجنيزه اليوم في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر الدوار بمشاركة نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، وعدد من كهنتها وأسرة الأب المتنيح وأبنائه ومحبيه.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص رويس عزيز ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

جدير بالذكر أن قداسه البابا تواضروس شهد حفل اليوبيل الذهبي لسيامة الأب المتنيح قسًّا في الكنيسة ذاتها، معربًا عن تقديره لخدمة الأب القمص رويس الممتدة وتلمذته على يده.