قداسة البابا تواضروس يستقبل وفد من كنيسة رومانيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، وفدًا من كنيسة رومانيا الأرثوذكسية، الذين جاءوا إلى مصر في جولة سياحية برفقة عدد من آباء كنيستهم.

رحب بهم قداسة البابا معربًا عن أمنياته لهم بزيارة مثمرة للمعالم السياحية في مصر التي تتميز بآثارها العريقة، كما حدثهم في نبذة مختصرة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم وانبهارهم بالحضارة المصرية، وأنهم زاروا ضمن جولتهم عدد من الأديرة والكنائس القبطية الأثرية.

حضر اللقاء القس مينا تكلا كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في رومانيا.