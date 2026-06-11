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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

أدنت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددةً رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة، ومشددةً على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركناً أساسياً من الأمن القومي المصرى والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

مصر الاعتداءات الإيرانية المملكة الأردنية الهاشمية مملكة البحرين الكويت البحرين

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