القيادة الأمريكية تعلن انتهاء أحدث ضرباتها ضد أهداف عسكرية في إيران

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) انتهاء القوات الأمريكية من تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات ضد أهداف متعددة داخل إيران، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكرت القيادة - في بيان - أن القوات الأمريكية استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء متفرقة من إيران، باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها وحدات من مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية الأمريكية.

وأضافت أن الضربات استهدفت مواقع اعتبرتها تهديداً للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية، مؤكدة أن العمليات جاءت ردا "العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر".

كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تظل في حالة يقظة وجاهزية كاملة، مشددة على قدرتها على حماية القوات الأمريكية والمصالح الدولية في المنطقة.