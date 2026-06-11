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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الأمريكية بالأردن تصدر تحذيرًا أمنيًا عاجلاً لرعاياها بعد رصد صواريخ ومسيرات في الأجواء

السفارة الأمريكية بالأردن تصدر تحذيرا أمنيا عاجلا لرعاياها بعد رصد صواريخ ومسيرات في الأجواء
السفارة الأمريكية بالأردن تصدر تحذيرا أمنيا عاجلا لرعاياها بعد رصد صواريخ ومسيرات في الأجواء
أ ش أ

 أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًا عاجلًا لرعاياها في مختلف أنحاء المملكة، بعد ورود تقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف صاروخية في المجال الجوي الأردني.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين الموجودين في الأردن إلى الاحتماء فورا داخل المباني والابتعاد عن الأماكن المكشوفة، مع البقاء في أماكن آمنة ومتابعة التعليمات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المحلية.

وأكدت السفارة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها تتابع تطورات الموقف عن كثب، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم الأوضاع وتزويد المواطنين الأمريكيين بأي معلومات إضافية عند الضرورة.

كما أوصت السفارة بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات، والتواصل مع شركات الطيران مباشرة في حال تأثر الرحلات الجوية، إضافة إلى توخي الحذر والانتباه للمحيط والتبليغ عن أي مخاطر أو أوضاع غير اعتيادية.

وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين الاتصال بالشرطة الأردنية في حال التعرض لخطر مباشر أو الحاجة إلى مساعدة عاجلة.

السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا عاجلا لرعاياها مختلف أنحاء المملكة طائرات مسيرة قذائف صاروخية في المجال الجوي الأردني

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