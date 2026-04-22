البابا تواضروس: سنظل ننادي بإيقاف الحروب ونصلي لـ انتهائها من أجل الشعوب

في إطار لقاء رسمي يعكس أهمية الحوار بين القيادات الدينية والسياسية، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، الرئيس ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

دعوة لإيقاف الحرب

وخلال اللقاء، قال الرئيس الفنلندي: "أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها"، مؤكدًا أن الأديان في جوهرها تدعو إلى السلام، وأن التطرف لا يعبر عن الدين وإنما عن بعض من يعتنقونه.

من جانبه، أكد قداسة الباباتواضروس استمرار دعوته لإيقاف الحروب، حيث قال: "سنظل ننادي بإيقاف الحروب ونصلي لأجل انتهائها وننتظر الاستجابات من أجل حياة الشعوب"،

وأوضح أن صناعة السلام هي الطريق الأصعب لكنها الأجدر بالإنسان، ومناشدًا العالم البحث عن بدائل للحرب تحفظ كرامة الإنسان وحياته.