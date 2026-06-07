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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف نفسك منهم ولا لأ.. فئات قد تُستبعد من الدعم التمويني بعد المراجعة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة حول مصير بطاقات التموين، بعد الحديث عن التحول التدريجي إلى منظومة الدعم النقدي، وإعادة تقييم المستفيدين من الدعم الحكومي.

 وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة عدم صدور قرارات نهائية بشأن إلغاء بطاقات التموين، يجري العمل على مراجعة شاملة للمنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.

الحكومة تدرس التحول إلى الدعم النقدي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل دراسة آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي بشكل مكثف، تمهيدًا لبدء تنفيذها خلال العام المالي المقبل.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تطوير منظومة الدعم الحالية، والتأكد من وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحد من تسربه إلى غير المستحقين.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تعقد اجتماعات متواصلة لوضع التصور النهائي للمنظومة الجديدة قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

 

ما أهداف التحول من الدعم العيني إلى النقدي؟

بحسب تصريحات الحكومة، فإن منظومة الدعم النقدي تستهدف تحقيق عدة أهداف مهمة، من بينها:

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

القضاء على أوجه القصور الموجودة في النظام الحالي.

ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة توزيع الموارد.

دعم الأسر الأولى بالرعاية بصورة أكثر عدالة.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

 

اعرف نفسك منهم ولا لأ.. الفئات المطروحة للمراجعة والاستبعاد

وفي إطار مراجعة ملفات الدعم التمويني، كشف الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصادر بوزارة التموين، عن وجود مقترحات قيد الدراسة لإعادة تقييم بعض الفئات المستفيدة من الدعم.

وتتضمن الفئات التي يجري الحديث عن مراجعة موقفها:

المقيمون داخل الكمبوندات السكنية.

أصحاب السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 2000 سي سي.

من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة التي تصل إلى 10 أفدنة.

الأسر التي لديها أبناء ملتحقون بمدارس دولية مرتفعة المصروفات.

من ثبت ارتكابهم مخالفات جسيمة مثل سرقة التيار الكهربائي.

بعض الحالات التي تمتلك أصولًا أو ممتلكات مرتفعة القيمة.

ويُشدد المسؤولون على أن هذه المعايير ما زالت في إطار الدراسة والمراجعة ولم تصدر بشأنها قرارات نهائية حتى الآن.

 

كيف تستعيد حقك إذا تم إيقاف البطاقة التموينية؟

من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات التظلم للمواطنين الذين تم إيقاف دعمهم ضمن إجراءات إعادة الاستهداف.

وتشمل الخطوات:

تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

تقديم تظلم رسمي لمكتب التموين المختص.

إرفاق المستندات الدالة على الدخل والحالة الاجتماعية.

مراجعة الطلبات داخل المديريات التموينية.

رفع الحالات المستحقة للوزارة لإعادة النظر في قرار الاستبعاد.

وأكدت الوزارة أن عمليات الفحص والمراجعة تتم بشكل دوري لضمان سرعة البت في الطلبات.

 

أرقام ضخمة داخل منظومة الدعم

وتشير البيانات المتداولة إلى أن عدد المستفيدين من منظومة التموين في مصر يصل إلى نحو 67 مليون مواطن، فيما تقترب فاتورة الدعم من 200 مليار جنيه سنويًا.

وتسعى الدولة من خلال عملية إعادة الهيكلة الحالية إلى تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

 

هل سيتم إلغاء بطاقات التموين؟

حتى الآن، لم تعلن الحكومة أي قرار رسمي بشأن إلغاء بطاقات التموين، لكنها تدرس تطوير المنظومة والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي وفق آليات تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين.

وأكدت الحكومة أن أي تغيير سيتم بشكل تدريجي ومدروس، مع استمرار حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان عدم تأثر المستحقين الحقيقيين بالدعم.

التموين الدعم النقدي دعم التموين

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