«لا مساس بالعيش».. أيمن محسب: الخبز خارج أي إصلاحات أو تعديلات مرتقبة للدعم

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ملف الدعم يشهد حاليًا مناقشات موسعة داخل الأوساط الحكومية والبرلمانية بهدف تطوير المنظومة وإعادة هيكلتها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الخبز سيظل خارج أي تعديلات أو إصلاحات مستقبلية.

إعادة هيكلة الدعم وفق شرائح الاستحقاق

وأوضح محسب، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن الاتجاه العام داخل المناقشات الحالية يتجه نحو إعادة تنظيم منظومة الدعم من خلال آليات أكثر كفاءة، تعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لمستويات الدخل والاحتياج الفعلي.

وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف تحسين كفاءة توجيه الموارد، وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا دون الإضرار بمحدودي الدخل أو الفئات الأولى بالرعاية.

الدعم لن يتراجع.. بل سيعاد توزيعه

وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على أن تطوير المنظومة لا يعني خفض الدعم أو تقليصه، وإنما إعادة توزيعه بشكل أكثر عدالة وكفاءة، بما يحقق استفادة أكبر للفئات المستحقة.

وأضاف أن الفئات الأكثر احتياجًا ستظل المستفيد الرئيسي من أي تغييرات مقبلة، بينما ستتم مراجعة مستويات الدعم لباقي الشرائح وفق معايير اقتصادية واجتماعية واضحة.

الخبز خارج منظومة التعديلات

وأكد محسب أن الخبز يمثل أحد أهم عناصر شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، ولذلك سيظل خارج أي مناقشات تتعلق بإعادة هيكلة الدعم، قائلاً إن المساس به غير مطروح ضمن التصورات الحالية للإصلاح.



تأتي مناقشات تطوير منظومة الدعم في ظل توجه حكومي مستمر لإعادة هيكلة برامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الاستفادة بشكل أكثر استهدافًا.