البابا تواضروس: التكامل مع الدولة مفتاح تحقيق تنمية مستدامة

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً في المقر البابوي بالقاهرة مع أعضاء المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، بحضور أعضاء المجلس الاستشاري، وخدام وخادمات المكتب.

تحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن رسالة الكنيسة لخدمة الإنسان والمجتمع وقدم رؤيته المستقبلية لدور المكتب في مجال الخدمة التنموية وخدمة المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة والجهات الشريكة، والعمل بروح الفريق لتحقيق أثر مجتمعي مستدام يلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشاد قداسته بالدور الذي قام به المكتب على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية، وما قدمه من برامج ومبادرات ناجحة ساهمت في الوصول إلى عدد كبير من المستفيدين، خاصة في مجالات دعم التعليم، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي، ونشر قيم السلام المجتمعي.

وشدد قداسة البابا على ضرورة تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة البرامج والمبادرات، بما يواكب التحديات الراهنة ويسهم في دعم جهود التنمية الشاملة.