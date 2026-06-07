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فتح باب التقديم في وظائف المدارس الرسمية الدولية IPS ..عبر هذا الرابط
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقديم في وظائف المدارس الرسمية الدولية IPS ..عبر هذا الرابط

المدارس الرسمية الدولية IPS
المدارس الرسمية الدولية IPS
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم في وظائف المدارس الرسمية الدولية IPS.

رابط وظائف المدارس الرسمية الدولية IPS

وأكدت زارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة للتوظيف التابعة للمدارس الحكومية الدولية، من خلال هذا الرابط: https://job.ips-schools.com 

ودعت زارة التربية والتعليم والتعليم الفني الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المطلوبة واستكمال إجراءات التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك

وأكدت زارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على اختيار أفضل الكوادر القادرة على المساهمة في تحقيق أهداف المنظومة التعليمية وتطوير خدماتها.

وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ، واهتمام الوزارة باكتشاف ورعاية أبناننا الطلاب الموهوبين رياضياً والاهتمام بالرياضة المدرسية وطبقا
القرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٨ ، تقرر فتح باب التقديم في المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ على مستوي الجمهورية، وذلك لقبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الناجحين في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٥.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم بدء سحب ملفات  التقديم في المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦  ، من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/١٤ حتى يوم الخميس ٢٠٢٦/٧/١٦، وذلك طبقاً لشروط التقدم الواردة بالقرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٨.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان عن التعاقد مع مدربين متخصصين في المدارس الاعدادية الثانوية الرياضية ، طبقاً للقرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٨

وعلى جانب آخر ، قامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 ،  وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي للتيسير على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسى الجديد (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧)، وانطلاقًا من حرص الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصري الجنسية) .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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