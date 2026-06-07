أليسون يفجر مفاجأة: ليفربول يفتقد صلاح بعد رحيله

أكد اليسون بيكر حارس مرمى منتخب البرازيل بعد انتهاء مباراة مصر الودية خلال تواجده مع محمد صلاح نجم الفراعنة أن فريق ليفربول يفتقده بعد رحيله مؤخرا عن صفوف الريدز.

حديث جانبي بين بيكر ومحمد صلاح



وناقش اليسون بيكر، صلاح في مستقبله بعد الرحيل عن صفوف ليفربول ووجهته القادمة في دوريات أوروبا.



وأشار حارس البرازيل أن زملاؤه في ليفربول تأثروا كثيرا بعد إعلان صلاح الرحيل عن صفوف الريدز.

ولفت إلى أن زملاءه ينتظرون التعرف على أفكار مدرب ليفربول الجديد بعد رحيل آرني سلوت عن تدريب الريدز.

وأعرب اليسون بيكر عن أمنياته بالتوفيق لصلاح في قادم الأيام وتقديم مردود قوي لدي قيادته منتخب مصر الوطني في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

البرازيل تتفوق على مصر في البروفة الأخيرة

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق برونو جيماريش في الدقيقة السابعة، مستغلًا خطأ في وسط الملعب.

ورد منتخب مصر سريعًا عبر مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 11 بعدما استغل ارتباك الدفاع البرازيلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن المهاجم الشاب إندريك من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب البرازيل، ليمنح السامبا الفوز بنتيجة 2-1، في آخر اختبار ودي للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 يونيو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم: