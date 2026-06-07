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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات توقع اتفاق تعاون مع مركز الاستجابة الأوروبي للأزمات

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بمجال إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث
مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بمجال إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث
أ ش أ

وقّع كلٌّ من كريستيان بيرجر مدير مركز الاستجابة للأزمات التابع لدائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، واللواء تامر عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث، اتفاقية إدارية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجال إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث.

وذكر بيان وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم /الأحد/ أنه أعقب التوقيعَ نقاشٌ حول التحديات والأولويات المشتركة، كما قدم بيرجر عرضًا حول دور مركز الاستجابة للأزمات التابع لدائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي في دعم نائب الرئيس الممثل الأعلى لجهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاستجابة للأزمات السياسية والأمنية والقنصلية خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكّد برجر على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين .. مرحباً بتوقيع الاتفاقية.

كما دعا النظراء المصريين إلى مواصلة التبادل مع بروكسل وزيارة مركز الاستجابة للأزمات هناك.

من جانبه.. رحّب اللواء تامر عبد الرحمن بالتوقيع .. موجهاً الشكر للاتحاد الأوروبي على تعاونه الوثيق مع مصر.

وأبرز دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث كآلية تنسيق تجمع الجهات الوطنية المعنية للاستجابة لمجموعة واسعة من الأزمات، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحوادث والاضطرابات الأمنية وحالات الطوارئ الصحية والأزمات القنصلية في الخارج.

وأشار إلى أن اللجنة تدعم جهود إدارة الأزمات في جميع محافظات مصر السبع والعشرين، وتُخصص لجانًا فرعية لرصد الأزمات الإقليمية، بما في ذلك التطورات في غزة وسوريا والسودان، فضلًا عن تفشي وباء الإيبولا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول ترتيبات رصد الإيبولا ونهج كل منهما في التأهب للأزمات.

ورحب الجانب المصري بالاتفاقية باعتبارها خطوة إضافية في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، استنادًا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2024، وقبل انعقاد الاجتماع الـ 11 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 15 يونيو الجاري .

الاتحاد الأوروبي اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات مخاطر الكوارث

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