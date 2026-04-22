قداسة البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور القس فيلموس فيشل، الأمين العام للمجلس المسكوني للكنائس في المجر، يرافقه نيافة الأسقف يانوش سيميري، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، ونيافة الأسقف ديزسو زولتان أدورجاني، أسقف ترانسيلفانيا اللوثري، إلى جانب سفيرة المجر لدى مصر السيدة ريتا هيرينتشار.

قدم قداسة البابا لضيوفه نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودورها الفاعل وعضويتها في كلٍ من مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس إفريقيا، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، وكذلك مجلس كنائس مصر الذي يضم مختلف الطوائف المسيحية في البلاد، مؤكدًا على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية بكافة الكنائس داخل مصر وخارجها.

أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء قداسة البابا، مشيدين بمكانة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باعتبارها من أقدم الكنائس المسيحية، ودورها في حفظ الإيمان، متذكرين إرث القديس أثناسيوس الرسولي، كما عبروا عن إعجابهم بقوة الكنيسة واستمراريتها عبر العصور، والنموذج الذي تقدمه في التعايش السلمي.