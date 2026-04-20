البابا تواضروس يستقبل أربعة من الآباء الأساقفة .. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين أربعة من الآباء الأساقفة، وهم على الترتيب مع أصحاب النيافة:

الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، محافظة المنيا.

الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، محافظة الأقصر.

الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

حرص الآباء على تقديم التهنئة لقداسة البابا بعيد القيامة المجيد، وناقش كل منهم مع قداسته عددًا من الموضوعات الخاصة بعملهم الرعوي.