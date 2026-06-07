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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات عائلية 2026 جديدة في السوق المحلي.. مواصفات وصور

سيارات عائلية 2026 جديدة
سيارات عائلية 2026 جديدة
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان قشقاي، وساوايست اس 09، وام جى اتش اس، ورينو اوسترال، وشانجان سى اس 55 بلس .

نيسان قشقاي موديل 2026

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 206 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.4 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان قشقاي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 844 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 929 ألف جنيه .

ساوايست اس 09 موديل 2026

تستمد سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وتحتاج إلي 8.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست اس 09 موديل 2026

تباع سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

ام جى اتش اس موديل 2026

قوة سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 تصل إلي 221 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وبطارية سعة 1.8 كيلووات/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 6.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى اتش اس موديل 2026

تتوافر سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .

رينو اوسترال موديل 2026

عزم دوران سيارة رينو اوسترال موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو اوسترال موديل 2026

تبدأ أسعار سيارة رينو اوسترال موديل 2026 في سوق السيارات المصري من مليون و 400 ألف جنيه، وتصل إلي مليون و 770 ألف جنيه .

شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

خزان وقود سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 260 ألف جنيه .

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