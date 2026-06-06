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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحول مفاجئ في خطة لامبورجيني الكهربائية.. هل فيراري سببًا في ذلك؟

سيارة لامبورجيني
سيارة لامبورجيني
صبري طلبه

شهدت صناعة السيارات الخارقة مرحلة إعادة تقييم واضحة لمسار التحول نحو الكهرباء الكاملة، في ظل تباين واضح بين الطموحات التقنية والمتطلبات بين محبي الأداء الخارق.

وبدأت لامبورجيني إعادة النظر في خططها المستقبلية بعد موجة من التحركات التي قامت بها شركات منافسة نحو الكهرباء بالكامل، وهو ما دفع العلامة الإيطالية إلى تبني نهج أكثر تحفظًا يقوم على الموازنة بين الأداء التقليدي والتقنيات الحديثة.

لامبورجيني تتجه إلى مؤشرات التقنيات الهجينة

أفادت مؤشرات حديثة بأن لامبورجيني قررت التراجع عن خطتها السابقة لإطلاق طراز لانزادور الكهربائي بالكامل، والذي كان من المفترض أن يظهر خلال عام 2028.

ويأتي هذا القرار بعد ملاحظات متزايدة حول ضعف الطلب الفعلي على السيارات الكهربائية في فئة السيارات الرياضية الفاخرة، الأمر الذي دفع الشركة إلى إعادة تقييم جدوى المشروع. 

سيارة لامبورجيني 

واتجهت لامبورغيني إلى تعزيز حضور الأنظمة الهجينة التي تمزج بين محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية، بدلاً من المضي في الاتجاه الكهربائي الكامل، بما يضمن الحفاظ على هوية العلامة المرتبطة بالأداء العالي والصوت المميز للمحركات التقليدية.

لامبورجيني أوروس الجديدة وخطط التحول الكهربائي

قررت لامبورجيني أيضاً إلغاء خطط تحويل طراز أوروس إلى سيارة كهربائية بالكامل، ووفق التوجه الجديد، سيأتي الجيل الثاني من أوروس في عام 2029 مزودًا بمنظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي، تعتمد على محرك احتراق داخلي مدعوم بمحرك كهربائي. 

فيراري لوتشي ومستقبل السيارات الكهربائية مع لامبورجيني

قابلت فيراري موجة من الجدل بعد الكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة لوتشي، التي اعتمدت على 4 محركات كهربائية ضمن منظومة دفع متقدمة.

ورغم ما تحمله السيارة من تقنيات متطورة، إلا أن تصميمها أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره بعض المتابعين غير متناسق مقارنة بهوية فيراري التقليدية. 

وسلط هذا الجدل الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه الشركات الرياضية الفاخرة عند الانتقال الكامل إلى الكهرباء، خاصة في ظل ارتباط هذه الفئة من السيارات بعناصر عاطفية مثل الصوت والإحساس المباشر بالأداء، الأمر الذي ربما تكون قد رأته لامبورجيني برؤيةٍ سابقة.

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