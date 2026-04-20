الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

وحش الـ SUV.. مواصفات لامبورجيني أوروس الرياضية

صبري طلبه

تُعد لامبورجيني واحدة من أبرز الأسماء المرتبطة بالسيارات الخارقة، إلا أن تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر طراز أوروس غيّر هذه المعادلة، حيث يمثل هذا الطراز التجربة الوحيدة للعلامة الإيطالية في عالم SUV، مقدماً مزيجاً يجمع بين تقنية الأداء العالي والهيكل الرياضي.

أبعاد لامبورجيني أوروس

تأتي أوروس بأبعاد كبيرة نسبياً، حيث يصل طولها إلى 5,137 مم، مع عرض يبلغ 2,026 مم وارتفاع 1,618 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,006 مم، كما يبلغ وزن السيارة نحو 2,150 كجم، مع مساحة تخزين خلفية تصل إلى 616 لتراً، وتأتي مزودة بجنوط قياس 22 بوصة.

محركات وأداء لامبورجيني أوروس

تعتمد لامبورجيني أوروس على محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر، قادر على إنتاج 657 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي دائم. وتبلغ السرعة القصوى 305 كم في الساعة، فيما يمكن للسيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 3.5 ثانية، مع معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 7.09 كم لكل لتر.

وتوفر أوروس نسخة هجينة قابلة للشحن تعتمد على نفس المحرك V8 بسعة 4.0 لتر، مدعوماً بمحرك كهربائي يولد 189 حصاناً، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 789 حصاناً، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 800 نيوتن متر، وتستفيد هذه النسخة من بطارية بسعة 25.9 كيلوواط ساعة، وتتسارع السيارة إلى 100 كم في الساعة خلال 3.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 312 كم في الساعة.

وتتوفر أيضاً نسخة أخرى من المحرك التقليدي مع تحسينات على الأداء، حيث تحافظ على نفس القوة البالغة 657 حصاناً وعزم 850 نيوتن متر، لكن مع قدرة أفضل على التسارع، إذ تصل إلى 100 كم في الساعة خلال 3.3 ثانية، مع زيادة طفيفة في السرعة القصوى لتبلغ 306 كم في الساعة. 

