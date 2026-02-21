بقوة تتجاوز 1000 حصانًا.. لامبورجيني ريفويلتو بتعديلات مانسوري المميزة| صور

استطاعت مانسوري المتخصصة في تعديل السيارات، أن تخطف أنظار محبي سيارات لامبورجيني من جديد، بعد أن قدمت باقة كبرة من الترقيات للنسخة ريفويلتو كاربونادو X، التي جاءت بلمسات عصرية، مع قوة هائلة للمحرك.

محرك وأداء السيارة لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X

حصلت لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X على محرك V12، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة هائلة تقدر بـ 1104 حصانًا بالنظام الهجين، أو 917 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X المعدلة

تسارع لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X

تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X إلى 355 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.3 ثانية فقط.

لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X المعدلة

تصميم لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X

حصلت السيارة لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X على هيكل خارجي جديد مصنوع من كاربون فايبر وطلاء يجمع بين الأسود والرمادي باسلوب مدمج، بالإضافة إلى سبويلر رياضي خلفي، وجنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة.

لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X المعدلة

تأتي السيارة لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X بدعامات أمامية ناحية الصادم، بالإضافة إلى زيادات جانبية بالجزء السفلي، هذه العناصر تمنح السيارة ترقية مميزة تزيد من المفهوم الرياضي الخاص بها.

لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X المعدلة

ودعمت لامبورجيني ريفويلتو كاربونادو X بعدد 3 مخارج للعادم، وشعارات MANSORY في الخارج والداخل أيضًا، حيث تمتعت السيارة بمقصورة أنيقة تعتمد على اللون الفيروزي، مع فرش ألكنتار للمقاعد وتجاليد كثيرة في الداخل، بالإضافة إلى إضاءة محيطة.