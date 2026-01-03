بقوة تتخطى 1000 حصان.. تعديل مميز لسيارة أودي RS6 من مانسوري

تواصل مانسوري ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الأسماء في عالم تعديل السيارات عالية الأداء؛ من خلال الكشف عن مشروع جديد يستهدف السيارة الرياضية أودي RS6 أفانت.

ويأتي هذا التعديل؛ ليعكس فلسفة مانسوري القائمة على الجمع بين القوة المطلقة والتصميم الجريء، حيث حصلت السيارة على حزمة شاملة من الترقيات التي طالت منظومة الأداء، والمقصورة الداخلية، والهيكل الخارجي.

أودي RS6 أفانت المعدلة

وتهدف هذه التعديلات إلى منح RS6 أفانت حضورًا أكثر شراسة، مع الحفاظ على شخصيتها الرياضية التي جعلتها واحدة من أشهر سيارات الأداء العائلي في العالم.

تغييرات خارجية تعزز الطابع الرياضي

ركزت مانسوري في تعديلها على إعادة صياغة المظهر الخارجي للسيارة بطريقة تعكس طابعًا أكثر قوة وجرأة، وجاء غطاء المحرك بتصميم جديد يتضمن فتحات تهوية بارزة، تسهم في تحسين التبريد، وتضيف لمسة رياضية واضحة.

أودي RS6 أفانت المعدلة

كما تم استخدام ألياف الكربون على نطاق واسع في عدة أجزاء من الهيكل، ما منح السيارة حضورًا لافتًا، وشملت التعديلات صادمًا أماميًا أعيد تصميمه ليظهر بشكل أكثر ديناميكية، إلى جانب شبكة أمامية كبيرة ذات فتحات متعددة المقاطع تعزز من الطابع الهجومي للواجهة.

أودي RS6 أفانت المعدلة

امتدت اللمسات الخارجية لتشمل المرايا الجانبية، التي جاءت بعلب ذات تصميم حاد يعكس توجه مانسوري في إبراز الخطوط الرياضية، كما تم تزويد السيارة بجناح خلفي مصمم بعناية؛ لتحسين تدفق الهواء حول الهيكل، ما يسهم في تعزيز الثبات عند السرعات العالية.

ومنحت هذه التفاصيل مجتمعة، أودي RS6 أفانت المعدلة، شخصية مختلفة تمامًا عن النسخة القياسية، مع حضور بصري يعكس الأداء الكبير الكامن تحت الغطاء.

أودي RS6 أفانت المعدلة

مقصورة داخلية بلون جريء ولمسات فاخرة

اختارت مانسوري منح المقصورة هوية فريدة؛ من خلال اعتماد لون أخضر صناعي لافت، أضفى على المقصورة طابعًا غير تقليدي وخاطفًا للأنظار، وتمت كسوة المقاعد والجوانب والكونسول بجلود فاخرة عالية الجودة، مع عناية واضحة بالتفاصيل والتشطيبات.

وشملت التعديلات، قمرة قيادة متكاملة تعكس فخامة عالية، إلى جانب إضافة شعارات مانسوري في عدة مواضع؛ لإبراز هوية المعدل.

أودي RS6 أفانت المعدلة

أداء المحرك بعد لمسات مانسوري

لم تكتف مانسوري بالتعديلات الشكلية؛ بل أجرت ترقيات جوهرية على المحرك، حيث تعتمد النسخة القياسية من أودي RS6 أفانت على محرك V8 بسعة 4.0 لتر مزود بشاحنين توربينيين، يولد قوة تبلغ 621 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر.

وبعد تدخل مانسوري؛ ارتفعت القوة بشكل هائل لتصل إلى نحو 1085 حصانًا، مع عزم دوران يقترب من 1250 نيوتن متر، ما ينقل السيارة إلى مستوى جديد كليًا من الأداء، ويضعها ضمن فئة السيارات الخارقة المعدلة.