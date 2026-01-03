قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة
أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب
دعاء ثاني الأيام البيض في رجب.. بـ5 كلمات تدمع عينيك من الفرحة
لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل
عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو
جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى
روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار
الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك
أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026
هل قرآن الفجر قبل الصلاة أم بعدها؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي
تكنولوجيا وسيارات

بقوة تتخطى 1000 حصان.. تعديل مميز لسيارة أودي RS6 من مانسوري

أودي RS6 أفانت المعدلة
أودي RS6 أفانت المعدلة
صبري طلبه

تواصل مانسوري ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الأسماء في عالم تعديل السيارات عالية الأداء؛ من خلال الكشف عن مشروع جديد يستهدف السيارة الرياضية أودي RS6 أفانت.

ويأتي هذا التعديل؛ ليعكس فلسفة مانسوري القائمة على الجمع بين القوة المطلقة والتصميم الجريء، حيث حصلت السيارة على حزمة شاملة من الترقيات التي طالت منظومة الأداء، والمقصورة الداخلية، والهيكل الخارجي.

 أودي RS6 أفانت المعدلة 

وتهدف هذه التعديلات إلى منح RS6 أفانت حضورًا أكثر شراسة، مع الحفاظ على شخصيتها الرياضية التي جعلتها واحدة من أشهر سيارات الأداء العائلي في العالم.

تغييرات خارجية تعزز الطابع الرياضي

ركزت مانسوري في تعديلها على إعادة صياغة المظهر الخارجي للسيارة بطريقة تعكس طابعًا أكثر قوة وجرأة، وجاء غطاء المحرك بتصميم جديد يتضمن فتحات تهوية بارزة، تسهم في تحسين التبريد، وتضيف لمسة رياضية واضحة.

 أودي RS6 أفانت المعدلة 

كما تم استخدام ألياف الكربون على نطاق واسع في عدة أجزاء من الهيكل، ما منح السيارة حضورًا لافتًا، وشملت التعديلات صادمًا أماميًا أعيد تصميمه ليظهر بشكل أكثر ديناميكية، إلى جانب شبكة أمامية كبيرة ذات فتحات متعددة المقاطع تعزز من الطابع الهجومي للواجهة.

 أودي RS6 أفانت المعدلة 

امتدت اللمسات الخارجية لتشمل المرايا الجانبية، التي جاءت بعلب ذات تصميم حاد يعكس توجه مانسوري في إبراز الخطوط الرياضية، كما تم تزويد السيارة بجناح خلفي مصمم بعناية؛ لتحسين تدفق الهواء حول الهيكل، ما يسهم في تعزيز الثبات عند السرعات العالية.

ومنحت هذه التفاصيل مجتمعة، أودي RS6 أفانت المعدلة، شخصية مختلفة تمامًا عن النسخة القياسية، مع حضور بصري يعكس الأداء الكبير الكامن تحت الغطاء.

 أودي RS6 أفانت المعدلة 

مقصورة داخلية بلون جريء ولمسات فاخرة

اختارت مانسوري منح المقصورة هوية فريدة؛ من خلال اعتماد لون أخضر صناعي لافت، أضفى على المقصورة طابعًا غير تقليدي وخاطفًا للأنظار، وتمت كسوة المقاعد والجوانب والكونسول بجلود فاخرة عالية الجودة، مع عناية واضحة بالتفاصيل والتشطيبات.

وشملت التعديلات، قمرة قيادة متكاملة تعكس فخامة عالية، إلى جانب إضافة شعارات مانسوري في عدة مواضع؛ لإبراز هوية المعدل.

 أودي RS6 أفانت المعدلة 

أداء المحرك بعد لمسات مانسوري 

لم تكتف مانسوري بالتعديلات الشكلية؛ بل أجرت ترقيات جوهرية على المحرك، حيث تعتمد النسخة القياسية من أودي RS6 أفانت على محرك V8 بسعة 4.0 لتر مزود بشاحنين توربينيين، يولد قوة تبلغ 621 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر.

وبعد تدخل مانسوري؛ ارتفعت القوة بشكل هائل لتصل إلى نحو 1085 حصانًا، مع عزم دوران يقترب من 1250 نيوتن متر، ما ينقل السيارة إلى مستوى جديد كليًا من الأداء، ويضعها ضمن فئة السيارات الخارقة المعدلة.

مانسوري أودي أودي RS6 أودي RS6 أفانت سيارة أودي RS6 أفانت المعدلة تعديلات مانسوري

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

المتوفيين

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

المفاصل

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة

طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت

10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

