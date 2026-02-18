قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
أخبار العالم

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط
ملك ريان

في سياق رسائل سياسية تعكس حساسية المرحلة في المنطقة، برزت تصريحات منسوبة لدوائر في واشنطن نُقلت من أبوظبي، تؤكد أن أي جهة تهاجم محمد بن زايد آل نهيان «تتحمل المسؤولية»، مع الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تقود ما وُصف بأنه «أكبر تحول» في الشرق الأوسط. هذه الرسائل تعكس، في مضمونها، دعماً سياسياً لدور أبوظبي الإقليمي، وتأكيداً على حساسية استهداف قيادات الدول الحليفة في ظل مناخ إقليمي ودولي متقلب.


 التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة ترتيب للأولويات السياسية والاقتصادية، حيث تتزايد أدوار بعض العواصم الخليجية في ملفات الوساطة الدبلوماسية والاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي. ويُنظر إلى الإمارات خلال السنوات الأخيرة باعتبارها لاعباً نشطاً في مسارات التهدئة وفتح قنوات الحوار، بالتوازي مع تبني سياسات تنويع اقتصادي وتوسيع للشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

ويرى مراقبون أن الحديث عن «تحول كبير» يرتبط بحزمة سياسات طويلة المدى تستهدف تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وقطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى دور متنامٍ في المبادرات الإنسانية والتنموية. كما يعكس الخطاب السياسي الداعم من شركاء دوليين تقديراً لسياسات الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسية متعددة المسارات التي تنتهجها أبوظبي، سواء عبر العلاقات الثنائية أو ضمن أطر إقليمية ودولية. 

في المقابل، تُظهر مثل هذه التصريحات أيضاً رسائل ردع سياسية، مفادها أن استهداف القيادات أو المصالح الحيوية للدول الحليفة قد يترتب عليه تبعات دبلوماسية أو سياسية. وغالباً ما تُستخدم هذه اللغة في سياقات حماية الشراكات الاستراتيجية والحفاظ على توازنات قائمة، خصوصاً في مناطق تتقاطع فيها ملفات الأمن والطاقة والتجارة.

بشكل عام، تعكس هذه التطورات استمرار تشكل مشهد إقليمي جديد تسعى فيه دول عدة إلى لعب أدوار أكبر في إدارة الأزمات وصياغة مبادرات اقتصادية عابرة للحدود. وبين رسائل الدعم والردع، يبقى العنوان الأبرز هو السعي إلى الاستقرار وبناء شراكات طويلة الأمد، في وقت تتغير فيه معادلات القوة والتحالفات بوتيرة متسارعة في المنطقة


 

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.. صور

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلاميَّة السابع عشر»

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

