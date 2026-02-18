قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
ديني

أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها

أول ليلة في رمضان
أول ليلة في رمضان
أحمد سعيد

يتسابق المؤمنون في أول ليلة في رمضان لأداء الطاعات والعبادات، ويبحث كثيرون عن أفضل العبادات أجرا وثوابا بعد صلاة التراويح، وفي السطور التالية نعرض 5 عبادات بعد صلاة التراويح يجب على كل مسلم ان يغتنم أجرها العظيم خاصة ونحن في بداية شهر رمضان المبارك الذي تتضاعف فيه الأجور.

أفضل 5 عبادات بعد صلاة التراويح 

يستحب بعد الانتهاء من صلاة التراويح أول ليلة في رمضان أن يكثر المسلم من الأعمال التالية :

  1. الاستغفار: وخاصة ترديد سيد الاستغفار أو الاستغفار بشكل عام فإن الاستغفار سبب في زيادة الرزق والبركة.
  2. ذكر الله: التكبير، التحميد، التهليل، فإن التسبيح ورد عن فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الباقيات الصالحات.
  3. قراءة القرآن: يجب أن يستغل كل مسلم شهر رمضان وخاصة مع أول ليلة في رمضان من أجل أن يختم المصحف.
  4. الدعاء: خلوة مع الله في الثلث الأخير للدعاء، فهو وقت استجابة.
  5. الصدقة: التصدق من أعظم الأعمال الرمضانية التي يُثَابُ المسلم عليها ولما سُئل صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «صدقةٌ في رمضان».

سبب تسمية صلاة التراويح

صلاة التراويح في اللغة سُميت بهذا الاسم في اللغة كما وضّح العلامة ابن منظور في «لسان العرب» هي جمع الترويحة والترويحة في شهر رمضان سمِّيت بذلك؛ لاستراحة القوم بعد كل 4 ركعات، وفي الحديث صلاة التراويح، لأَنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، والتراويح جمع تَروِيحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تَفعِيلة منها؛ مثل تسليمة من السَّلام.

دعاء أول ليلة في رمضان

يجل على من يحرص على اتباع هدي النبي علهي الصلاة والسلام أن يردد دعاء أول الليلة الأولى من رمضان الوادر عن النبي ومن هذه الدعوات : 

  1. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ورفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.
  2. اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  3. اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء أول ليلة في رمضان

اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

