«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو

رصد الإعلامي أحمد موسى، الأجواء الرمضانية في شوارع القاهرة خاصة في منطقة السيدة زينب.

وقال محمد أبو شنب مراسل صدى البلد الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “صدى البلد” : ”المصريون يتوافدون على السيدة زينب للاحتفال بأجواء شهر رمضان".

وتابع محمد أبو شنب: "هناك إقبال كبير من المصريين على شراء فوانس رمضان وهناك استعدادات مكثفة في السيدة زينب لتنظيم موائد الرحمن التي يتم تنظيمها طوال شهر رمضان ".

وأكمل محمد أبو شنب: "الأسر المصرية تتوافد على المحال في السيدة زينب لشراء زينة شهر رمضان".

وعلّق الإعلامي أحمد موسى: "إيه الروعة دي وإيه الأجواء الجميلة دي والزحمة دي جميلة وهو ده الأمن والأمان والناس مبسوطة وسعيدة وفرحانة".