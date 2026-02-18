قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
ديني

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

أحمد سعيد

نظم الجامع الأزهر، بالتعاون مع الإذاعة المصرية، احتفالًا خاصًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور نخبة من قيادات وعلماء الأزهر، على رأسهم د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالإضافة إلى حضور كبير من المصريين والطلاب الوافدين.

الجامع الأزهر يحتفل باستقبال شهر رمضان بالتعاون مع الإذاعة المصرية

بدأ الاحتفال القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي بتلاوة آيات من القرآن الكريم من سورة البقرة وسورة القدر، فيما شارك المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، ببعض الأناشيد والتواشيح، ما أضفى على الاحتفال أجواء روحانية مميزة.

وقدّم د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، كلمة أشار فيها إلى فضل شهر رمضان وفضائل العبادة والتقوى، موضحًا أن الشهر الفضيل يمثل فرصة لتعزيز العلاقة بالله، وأن فيه يزداد عطاء الله للعبد ويختم فيه للمؤمن بالتقوى، كما أن الصيام يغفر الذنوب ويكفر الخطايا، والنبي ﷺ كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، حيث تُفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار وتُغل الشياطين.

وأكد وكيل الأزهر أن رمضان يمثل فرصة لبناء شخصية المسلم على قيم الصبر وضبط النفس والرحمة والتكافل، وأن استثمار الشهر بالعبادة والذكر والعمل الصالح يعزز تماسك المجتمع ويرسخ القيم الإنسانية، ويجعل الفرد أكثر وعيًا بمسؤولياته تجاه نفسه وعائلته وأمته، محذّرًا من الملهيات التي تصرف الإنسان عن الطاعة.

ودعا وكيل الأزهر الجميع إلى استثمار أيام الشهر الكريم في العبادة والطاعة، والعمل على نشر قيم الرحمة والرفق والتعاون بين أفراد المجتمع، لتكون هذه الأيام فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو مزيد من الصلاح والخير.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة ودرس التراويح  على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، إلى جانب نشر مقتطفات يومية لأجمل التلاوات، بما يتيح متابعة الأجواء الإيمانية في الجامع الأزهر للمشاهدين داخل مصر وخارجها طوال شهر رمضان المبارك.

الجامع الأزهر يحتفل باستقبال شهر رمضان الجامع الأزهر الأزهر وكيل الأزهر الضويني

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

إزالة تعديات

إزالة 10 حالات تعد على مساحة 7 قراريط في كفر الشيخ| صور

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الارثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

اداء صلاة الجنازة على المحامية

تشييع جثمان المحامية ضحية أقارب زوجها بمسقط رأسها في سمنود | صور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

