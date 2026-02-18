احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

نظم الجامع الأزهر، بالتعاون مع الإذاعة المصرية، احتفالًا خاصًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور نخبة من قيادات وعلماء الأزهر، على رأسهم د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالإضافة إلى حضور كبير من المصريين والطلاب الوافدين.

الجامع الأزهر يحتفل باستقبال شهر رمضان بالتعاون مع الإذاعة المصرية

بدأ الاحتفال القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي بتلاوة آيات من القرآن الكريم من سورة البقرة وسورة القدر، فيما شارك المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، ببعض الأناشيد والتواشيح، ما أضفى على الاحتفال أجواء روحانية مميزة.

وقدّم د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، كلمة أشار فيها إلى فضل شهر رمضان وفضائل العبادة والتقوى، موضحًا أن الشهر الفضيل يمثل فرصة لتعزيز العلاقة بالله، وأن فيه يزداد عطاء الله للعبد ويختم فيه للمؤمن بالتقوى، كما أن الصيام يغفر الذنوب ويكفر الخطايا، والنبي ﷺ كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، حيث تُفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار وتُغل الشياطين.

وأكد وكيل الأزهر أن رمضان يمثل فرصة لبناء شخصية المسلم على قيم الصبر وضبط النفس والرحمة والتكافل، وأن استثمار الشهر بالعبادة والذكر والعمل الصالح يعزز تماسك المجتمع ويرسخ القيم الإنسانية، ويجعل الفرد أكثر وعيًا بمسؤولياته تجاه نفسه وعائلته وأمته، محذّرًا من الملهيات التي تصرف الإنسان عن الطاعة.

ودعا وكيل الأزهر الجميع إلى استثمار أيام الشهر الكريم في العبادة والطاعة، والعمل على نشر قيم الرحمة والرفق والتعاون بين أفراد المجتمع، لتكون هذه الأيام فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو مزيد من الصلاح والخير.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة ودرس التراويح على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، إلى جانب نشر مقتطفات يومية لأجمل التلاوات، بما يتيح متابعة الأجواء الإيمانية في الجامع الأزهر للمشاهدين داخل مصر وخارجها طوال شهر رمضان المبارك.