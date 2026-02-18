قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
البابا تواضروس: أيام الصوم الكبير ورمضان نعمة وبركة لكل المصريين
النواب يطالبون الحكومة بوضع خطط واضحة لضمان حقوق المواطنين في الصحة والبيئة والاتصالات

حسن رضوان

تقدم مجموعة من نواب البرلمان بطلبات إحاطة إلى مختلف الوزارات، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلات أساسية تمس حقوق المواطنين في الصحة العامة، الاتصالات، والبيئة.

 غياب تكليف خريجي القطاع الصحي يثير قلق النواب

تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، بشأن غياب التخطيط الزمني والرؤية الواضحة لتكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم الطبية.

وأكد خليل أن التأخر في إجراءات التكليف يخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي ويزيد الضغط على المستشفيات التي تعاني نقصًا في التخصصات الفنية، مؤكدًا ضرورة وضع إطار زمني منضبط وعادل لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي وحفظ حقوق الخريجين.

 شكاوى الإنترنت ترفع صوت البرلمان

تقدم النائب أحمد سرحان بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بتعزيز الشفافية في احتساب استهلاك باقات الإنترنت ووضع إطار واضح وعادل لمحاسبة المستخدمين، بعد تزايد الشكاوى من النفاد المبكر والخصم غير المفهوم.

وطالب سرحان بإلزام الشركات بتقديم سجل استهلاك تفصيلي، وآليات تحقيق عند النزاع، وتطوير تنبيهات استهلاكية شفافة، مع اعتماد نظام تعويض تلقائي عند ثبوت الخطأ، مشددًا على ضرورة الرقابة البرلمانية المستمرة لضمان حماية حقوق المواطنين.

 أزمة المخلفات في مركز الصف بالجيزة تحت مجهر البرلمان

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال بطلب إحاطة إلى وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن قصور منظومة إدارة المخلفات في قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وما يترتب عليه من مخاطر بيئية وصحية.

وأكدت الجمال أن غياب الشركات المختصة في بعض القرى يؤدي إلى إلقاء المخلفات في الترع والمصارف، داعية إلى إحالة الطلب لمناقشته في لجنة الإدارة المحلية بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لتطوير المنظومة وضمان التغطية الكاملة.

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

