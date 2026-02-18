النواب يطالبون الحكومة بوضع خطط واضحة لضمان حقوق المواطنين في الصحة والبيئة والاتصالات

تقدم مجموعة من نواب البرلمان بطلبات إحاطة إلى مختلف الوزارات، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلات أساسية تمس حقوق المواطنين في الصحة العامة، الاتصالات، والبيئة.

غياب تكليف خريجي القطاع الصحي يثير قلق النواب

تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، بشأن غياب التخطيط الزمني والرؤية الواضحة لتكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم الطبية.

وأكد خليل أن التأخر في إجراءات التكليف يخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي ويزيد الضغط على المستشفيات التي تعاني نقصًا في التخصصات الفنية، مؤكدًا ضرورة وضع إطار زمني منضبط وعادل لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي وحفظ حقوق الخريجين.

شكاوى الإنترنت ترفع صوت البرلمان

تقدم النائب أحمد سرحان بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بتعزيز الشفافية في احتساب استهلاك باقات الإنترنت ووضع إطار واضح وعادل لمحاسبة المستخدمين، بعد تزايد الشكاوى من النفاد المبكر والخصم غير المفهوم.

وطالب سرحان بإلزام الشركات بتقديم سجل استهلاك تفصيلي، وآليات تحقيق عند النزاع، وتطوير تنبيهات استهلاكية شفافة، مع اعتماد نظام تعويض تلقائي عند ثبوت الخطأ، مشددًا على ضرورة الرقابة البرلمانية المستمرة لضمان حماية حقوق المواطنين.

أزمة المخلفات في مركز الصف بالجيزة تحت مجهر البرلمان

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال بطلب إحاطة إلى وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن قصور منظومة إدارة المخلفات في قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وما يترتب عليه من مخاطر بيئية وصحية.

وأكدت الجمال أن غياب الشركات المختصة في بعض القرى يؤدي إلى إلقاء المخلفات في الترع والمصارف، داعية إلى إحالة الطلب لمناقشته في لجنة الإدارة المحلية بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لتطوير المنظومة وضمان التغطية الكاملة.