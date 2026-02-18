قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
بعد قليل.. محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة
بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مشروع قانون أمام مجلس النواب لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادى المعروف بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، يقوم على نظام اختياري مرن، يتيح للمصريين بالخارج الاشتراك وفق قدراتهم وإمكاناتهم، ويمنحهم في المقابل حقًا أصيلًا في معاش كريم عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز أو الوفاة.

وقال : إن هذا المشروع لا يحمل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية، بل يعتمد في جوهره على مساهمات المصريين بالخارج أنفسهم، في إطار من التكافل والاستدامة، مع إدارة استثمارية رشيدة وآمنة تضمن الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها، وتكفل للصندوق القدرة على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل مشيراً إلىأن إنشاء هذا الصندوق يمثل رسالة سياسية واجتماعية واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تنظر إلى أبنائها بالخارج كأرقام في ميزان العملة الصعبة، بل كمواطنين لهم حقوق كاملة، وفي مقدمتها الحق في الحماية الاجتماعية والعيش الكريم.

وتابع: كما أن هذا المشروع يُسهم في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وترسيخ شعورهم بالأمان والانتماء، وهو ما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم، ودعمهم المتواصل للاقتصاد الوطني.

وأضاف الدكتور محمد الصالحى قائلاً : إننا نؤمن بأن الوطن الذي يطلب من أبنائه العطاء، لا بد أن يضمن لهم الأمان، وأن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا حين تمتد مظلتها إلى كل مصري، أينما كان ومن هذا المنطلق، نأمل أن يحظى مشروع القانون بالدعم اللازم، باعتباره خطوة جادة نحو إنصاف شريحة وطنية عظيمة، وتأسيس نموذج تأميني عصري يليق باسم مصر وأبنائها في الداخل والخارج.

وأكد الدكتور محن. الصالحى أنه فى وقتٍ تتحدث فيه الأرقام بوضوح عن الدور المحوري الذي يقوم به المصريون العاملون والمقيمون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، بات من غير المقبول أن يظل ملايين المصريين الذين أفنوا أعمارهم في العمل خارج حدود الوطن، بلا مظلة تأمينية حقيقية تضمن لهم الأمان الاجتماعي بعد سنوات العطاء موضحاً أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد مصدر لتحويلات نقدية، بل هم شركاء في بناء الدولة، وقوة اقتصادية ناعمة، وسفراء دائمون لمصر في مختلف دول العالم. ومع ذلك، ما زالت شريحة واسعة منهم تعاني من غياب نظام معاشي عادل ومرن، خاصة العاملين بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة، وهو فراغ تشريعي يستوجب التدخل الفوري ولذلك قمت باعداد هذا التشريع لرد الجميل لهم وفيما يلى نص مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج :

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1):

يُنشأ صندوق يُسمى “صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهة الحكومية المختصة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج البلاد.

المادة (2):

يهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إتاحة نظام معاشي اختياري يضمن لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي، أو الوفاة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرسخ ارتباطهم بالوطن.

المادة (3):

يكون الاشتراك في الصندوق اختياريًا لكل مصري يعمل أو يقيم خارج جمهورية مصر العربية، سواء بعقود عمل دائمة أو مؤقتة، أو بنظام العمل الحر أو الأعمال الفردية، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4):

تتكون موارد الصندوق من:
1. اشتراكات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وفق فئات وقيم مرنة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق.
3. التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4. أي موارد أخرى يقرها القانون أو توافق عليها الدولة.

المادة (5):

يلتزم المشتركون من المصريين بالخارج بالمساهمة في دعم الصندوق من خلال سداد الاشتراكات الدورية، بما يحقق مبدأ التكافل والاستدامة المالية، ويجوز زيادة الاشتراك اختيارياً لتحسين قيمة المعاش المستقبلي، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (6):

تصرف من الصندوق معاشات شهرية للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي المستديم، أو لورثة المشترك في حالة الوفاة، وذلك وفقًا لمدة الاشتراك وقيمة الاشتراكات المسددة والعائد الاستثماري المتحقق.

المادة (7):

تُدار أموال الصندوق إدارة استثمارية رشيدة وآمنة، وفق أسس اقتصادية تضمن الحفاظ على رأس المال وتنمية موارده، ويحظر توجيه أموال الصندوق إلى استثمارات عالية المخاطر، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة (8):

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة ممثل عن الجهة الحكومية المختصة، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، وممثلين عن المصريين بالخارج، وخبراء في الشئون التأمينية والاستثمارية.

المادة (9):

يخضع الصندوق لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة، ويُعد حسابًا ختاميًا سنويًا يُعرض على مجلس إدارته ويُرسل إلى الجهات الرقابية، ضمانًا للشفافية وحسن إدارة أموال المشتركين.

المادة (10):

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد على الأخص قواعد الاشتراك، وقيم الاشتراكات، وآليات صرف المعاشات، ونظم الاستثمار، وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون.

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

التعاملات الإلكترونية

الضرائب تناشد الممولين بطلب الإيصال الإلكتروني لحظة هذا الإجراء

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

أيمن الجميل: متفائلون بالحكومة الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق طفرة بالقطاعات الإنتاجية وحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 17-2-2026..165 جنيه تراجع يومي

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

