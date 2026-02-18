مخدرات وسلاح ب86 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وإصابة فرد شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.





أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار مخدرات – سلاح بدون ترخيص – سرقة بالإكراه ، خطف") وإصابة فرد شرطة بنطاق محافظة "القليوبية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 800 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، هيروين ، آيس "شابو" ، أفيون" – 15 ألف قرص مخدر - 61 قطعة سلاح نارى - "23 بندقية آلية ، 22 بندقية خرطوش ، 16 فرد خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (86) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





